95% पैरेंट्स करते हैं ये 5 गलतियां, तभी उनकी कोई बात नहीं मानते बच्चे!

कई बार पैरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनकी कोई बात नहीं मानते, इसमें गलती बच्चे की ही है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो कई बार पैरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं, जिस वजह से बच्चा उनकी एक बात नहीं मानता।

बच्चों को बार-बार समझाने के बाद भी जब वो हमारी बात नहीं मानते, तो अक्सर हमें लगता है कि गलती बच्चे की है। लेकिन कई बार असली वजह हमारी पेरेंटिंग का तरीका होता है। अगर घर में हर छोटी बात पर डांटना, गुस्सा करना या बिना समझाए नियम बनाना आदत बन जाए, तो बच्चे धीरे-धीरे सुनना कम कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़े-से बदलाव करके आप अपने बच्चे के साथ बेहतर रिश्ता बना सकते हैं और उसे बिना डांटे भी सही बात समझा सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे आसान और काम के तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे को प्यार और समझदारी के साथ सही दिशा दे सकते हैं।

नियम बनाएं, लेकिन उन्हें साफ और आसान रखें बच्चों को अनुशासन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर के नियम पहले से तय हों। सोने का समय, उठने का समय, पढ़ाई और खेलने का समय जितना हो सके तय रखें। जब नियम साफ होते हैं, तो बच्चों को समझ आता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं है। बच्चे को यह भी बताएं कि ये नियम क्यों जरूरी हैं। अगर वह किसी बात का कारण समझेगा, तो उसे मानने की संभावना भी बढ़ जाएगी। नियम थोपने की बजाय उन्हें प्यार से समझाने की आदत बनाएं।

पहले खुद वैसा करें, जैसा बच्चे से चाहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा शांत रहे और दूसरों से अच्छे से बात करे, तो सबसे पहले आपको भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। हर बात पर गुस्सा करने या ऊंची आवाज में बोलने से बच्चा भी वही तरीका अपनाने लगता है। इसलिए अपनी बात हमेशा शांत और सम्मान के साथ रखें। जब आप खुद अच्छा उदाहरण बनेंगे, तो बच्चा भी धीरे-धीरे उसी रास्ते पर चलेगा।

अच्छे काम की तारीफ करना न भूलें अक्सर पेरेंट्स सिर्फ तब ध्यान देते हैं, जब बच्चा गलती करता है। लेकिन जब वह कोई अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ जरूर करें। एक छोटी-सी "शाबाश", एक मुस्कान या प्यार से कही गई अच्छी बात बच्चे को बहुत खुशी देती है। ऐसी सराहना बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाती है। उसे लगता है कि उसके अच्छे काम की कद्र हो रही है। इससे वह आगे भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है।

सजा देने की बजाय परिणाम समझाएं हर गलती पर डांटना या सजा देना हमेशा सही तरीका नहीं होता। कोशिश करें कि बच्चा अपने काम का सही परिणाम समझे। इससे उसमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। मान लीजिए बच्चा अपने खिलौने नहीं समेटता। ऐसे में डांटने की बजाय उसे समझाएं कि अगर खिलौने नहीं समेटे जाएंगे, तो अगले दिन खेलने का समय थोड़ा कम होगा। इस तरह बच्चा अपने काम और उसके परिणाम के बीच का संबंध समझने लगता है।