ब्रेस्टफीडिंग बंद करवाते ही क्यों बढ़ने लगता है वजन, जानें क्या देते हैं डॉक्टर सलाह why women weight increase after stopping breastfeeding know what doctors advice truth about weight gain after breastfeed, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडwhy women weight increase after stopping breastfeeding know what doctors advice truth about weight gain after breastfeed

ब्रेस्टफीडिंग बंद करवाते ही क्यों बढ़ने लगता है वजन, जानें क्या देते हैं डॉक्टर सलाह

मेरी तीन साल की बेटी है। मैंने ढाई साल की उम्र तक उसे स्तनपान करवाया है। उसके जन्म के एक साल के बाद ही प्रेग्नेंसी के दौरान बढ़ा हुआ वजन कम हो गया था, पर जब से मैंने स्तनपान करवाना बंद किया है, मेरा वजन दोबारा से बढ़ने लगा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।

Manju Mamgain हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 11:42 AM
share Share
Follow Us on
ब्रेस्टफीडिंग बंद करवाते ही क्यों बढ़ने लगता है वजन, जानें क्या देते हैं डॉक्टर सलाह

पीरियड से लेकर प्रेग्नेंसी तक हर मुद्दे पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का वाजिब जरिया। इस कॉलम के जरिये हम किसी एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज

⦁मेरी तीन साल की बेटी है। मैंने ढाई साल की उम्र तक उसे स्तनपान करवाया है। उसके जन्म के एक साल के बाद ही प्रेग्नेंसी के दौरान बढ़ा हुआ वजन कम हो गया था, पर जब से मैंने स्तनपान करवाना बंद किया है, मेरा वजन दोबारा से बढ़ने लगा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?

-ऋचा सिंह, रांची

लंबे समय तक बच्चे को स्तनपान करवाने से वजन कम होता है और ऐसा होना सामान्य है। दरअसल, ब्रेस्टफीडिंग से हर रोज लगभग 300 से 500 कैलोरी बर्न होती है। प्रेग्नेंसी में बढ़े वजन को कम करने का ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका होता है। ब्रेस्टफीडिंग के समय आपके शरीर को दूध बनाने के लिए ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। इसकी वजह से आपके खाने की मात्रा बढ़ जाती है। जब महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग करवाना बंद करती हैं, तो अक्सर ज्यादा कैलोरी वाले खाने को लेना बंद करना भूल जाती हैं। अब ब्रेस्टफीडिंग न करवाने पर कैलोरी की खपत तो नहीं हो रही, लेकिन आप अतिरिक्त कैलोरी का सेवन जरूर कर रही हैं। बस, यही बात अचानक से बढ़े वजन के लिए जिम्मेदार होती है। ब्रेस्टफीडिंग के समय शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन स्राव होता है। स्तनपान बंद करवाने पर यह हार्मोन फैट को पचाने का काम कम कर देता है और धीरे-धीरे शरीर में इस हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा हो। अपने इस बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए डाइट में जरूरी बदलाव लाएं। सेहतमंद खानपान की ओर रुख करें और डॉक्टरी परामर्श के मुताबिक नियमित रूप से हल्का-फुल्का व्यायाम शुरू करें। बढ़ा हुआ वजन दोबारा से कम हो जाएगा।

⦁पिछले साल सामान्य प्रसव से मेरे बेटे का जन्म हुआ था। वह अब एक साल का होने वाला है। मैं उसे नियमित रूप से स्तनपान करवा रही हूं। पिछले एक साल में मुझे बस एक से दो बार ही पीरियड आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह चिंता का विषय है? पीरियड अपने आप नियमित हो जाएंगे या फिर मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है?

-निकिता आर्या, कानपुर

अगर प्रसव के बाद आपको अनियमित रूप से पीरियड आ रहे हैं, तो इस बात को लेकर आपको परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे को स्तनपान करवाने के दौरान अकसर पीरियड अनियमित हो जाते हैं, क्योंकि इस समय ओव्यूलेशन रुक जाता है। अनियमित पीरियड को लेकर घबराएं नहीं, पर पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए एक बार डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। कई बार इस दौरान भी एक्सीडेंटल गर्भधारण हो सकता है और इस बात का संशय पूरी तरह से दूर करना जरूरी है। अगर आपके डॉक्टर को किसी तरह के हार्मोनल जांच या अन्य टेस्ट की जरूरत महसूस हो, तो यह अलग बात है वर्ना स्तनपान करवाने के दौरान अनियमित पीरियड होना पूरी तरह से सामान्य बात है।

⦁मेरी उम्र 20 साल है। पिछले कुछ माह से पीरियड से पांच-छह दिन पहले से मेरे चेहरे पर ढेर सारे मुहांसे हो जाते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। पीरियड से पहले होने वाले इन मुहांसों की वजह क्या है और मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं?

-सुनीता कुमारी, पटना

पीरियड से ठीक पहले चेहरे पर होने वाले मुहांसों को पीरियड एक्ने कहा जाता है। ये मुहांसे मूल रूप से शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलावों की वजह से होते हैं। इस दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से रोमछिद्रों में मौजूद सीबम ग्लैंड में सीबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिस कारण पीरियड्स के दौरान मुहांसे होते हैं। त्वचा में सूजन और खुजली की वजह से अकसर पीरियड एक्ने फूट जाते हैं और मुहांसों में दर्द होने लगता है। ये मुहांसे दो तरह के होते हैं : एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट एक्ने काफी तकलीफदेह होते हैं। इनके लिए दवाइयां दी जाती हैं। क्रोनिक एक्ने हर बार पीरियड के दौरान होते हैं। क्रोनिक पीरियड एक्ने के लिए हार्मोन की जांच कराएं कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है, उनके शरीर मे हार्मोनल असंतुलन भी ज्यादा होता है। ऐसे में गाइनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि दवाइयों के जरिये हार्मोन को दोबारा संतुलित किया जा सके। इस एक्ने से होने वाले दर्द से राहत के लिए इन पर बर्फ की सिंकाई करें, दिनभर में चार से पांच बार चेहरे को धोएं और बार-बार मुहांसों को छूने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तेल-मसाले वाला भोजन न करें।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।