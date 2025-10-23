Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडwhy new born babies cry in evening or night know how to stop crying them colic cry symptoms
न्यू बॉर्न बेबी शाम होते ही आखिर क्यों ज्यादा रोते हैं? जान लें चुप कराने का सरल तरीका

न्यू बॉर्न बेबी शाम होते ही आखिर क्यों ज्यादा रोते हैं? जान लें चुप कराने का सरल तरीका

संक्षेप: Colic Cry In Infant Know How To Stop Crying: न्यू बॉर्न बेबी अक्सर तीन से चार महीने की उम्र तक कई बार लगातार रोते हैं। घंटो रोते हैं और आसानी से चुप नहीं होते। इसे कोलिक क्राई कहते हैं। इसके लक्षणों को पहचानकर कुछ सरत तरीकों से चुप कराने की कोशिश की जा सकती है।

Thu, 23 Oct 2025 06:48 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यू बॉर्न बेबी का रोना बिल्कुल आम बात है। लेकिन ये रोना अगर एक ही टाइम पर और काफी देर तक यानी कई बार दो से तीन घंटा तक चलता रहता है। और, अगर बच्चा लगभग हर रोज इस तरह के पैटर्न पर रोता है तो इसे कोलिक क्राई कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के रोने का पैटर्न बच्चों के लगभग 6 हफ्ते के हो जाने के बाद देखने को मिलता है। जो 3-4 महीने तक की उम्र में रहता है। ऐसे में नई मां को बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शाम के समय माता-पिता खुद भी काफी थके होते हैं। लेकिन बच्चे के इस कोलिक क्राई से निपटने के लिए कुछ हल्के और बेहद साधारण स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

कोलिक क्राई में दिखते हैं ये लक्षण

बच्चे जन्म के पहले तीन महीने में अक्सर काफी ज्यादा रोते हैं और आसानी से चुप नहीं होते। वहीं रोने का क्रम लगभग तीन घंटे तक एक दिन में हो जाता है। सप्ताह में तीन या उससे ज्यादा बार भी बच्चों के इस तरह रोने को कोलिक क्राई मानते हैं। कोलिक क्राई में इस तरह के लक्षण दिखते हैं।

1) बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और रोने से ज्यादा चिल्लाता है। या दर्द का एक्सप्रेशन करता है।

2) रोना का कोई खास रीजन नहीं होता। ना वो भूखा होता है और ना ही डायपर चेंज की जरूरत होती है।

3) अगर रोना बंद भी कर दे तो काफी चिड़चिड़ा सा रहता है।

4) बच्चे के रोने का क्रम लगभग एक सा ही होता है और लगभग एक सी समय कई बार शाम या फिर रात के वक्त होता है।

5) रोते समय बच्चे का मुंह सफेद या फिर लाल हो जाता है।

6) रोते वक्त पैर अकड़ लेना या फिर हाथ अकड़ लेना, मुठ्ठी बांध लेना,पीठ से बिल्कुल खुद को अकड़ लेना कोलिक क्राई करने वालों के लक्षण होते हैं।

इन साधारण तरीकों से कोलिक क्राई में मिल सकता है आराम

बच्चे अक्सर शाम के समय अगर रोते हैं और कोलिक क्राई करते हैं तो उनकी जगह को बदलें। कई बार जब उन्हें नेचुरल रोशनी में ले जाया जाए तो उनका एटमॉस्फियर चेंज होता है और रोना कम करते हैं।

गोद लेने का तरीका बदलें

कोलिक क्राई में एक कारगर तरीका जो अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को गोद में लेने का तरीका बदलें। बच्चे को हाथ में गोद पेट के बल लें। बच्चे के दोनों पैरों के बीच से हाथ को फंसाते हुए बच्चे के सीने पर हथेली को टिकाएं और आपकी बाजु पर बच्चे को उल्टा लेटाकर हिलाएं। ऐसा करने से कई बार बच्चे चुप हो जाते हैं। गोद में इस पोजीशन में टमी टाइम बच्चों को पसंद आता है और उनका चिड़चिड़ापन और रोना भी बंद होता है। कई बार इस तरह गोद लेने से बच्चे के पेट में फंसी गैस निकलती है और राहत मिलती है। जिससे बच्चे की कोलिक क्राई कम होती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।