न्यू बॉर्न बेबी शाम होते ही आखिर क्यों ज्यादा रोते हैं? जान लें चुप कराने का सरल तरीका

न्यू बॉर्न बेबी का रोना बिल्कुल आम बात है। लेकिन ये रोना अगर एक ही टाइम पर और काफी देर तक यानी कई बार दो से तीन घंटा तक चलता रहता है। और, अगर बच्चा लगभग हर रोज इस तरह के पैटर्न पर रोता है तो इसे कोलिक क्राई कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के रोने का पैटर्न बच्चों के लगभग 6 हफ्ते के हो जाने के बाद देखने को मिलता है। जो 3-4 महीने तक की उम्र में रहता है। ऐसे में नई मां को बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शाम के समय माता-पिता खुद भी काफी थके होते हैं। लेकिन बच्चे के इस कोलिक क्राई से निपटने के लिए कुछ हल्के और बेहद साधारण स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

कोलिक क्राई में दिखते हैं ये लक्षण बच्चे जन्म के पहले तीन महीने में अक्सर काफी ज्यादा रोते हैं और आसानी से चुप नहीं होते। वहीं रोने का क्रम लगभग तीन घंटे तक एक दिन में हो जाता है। सप्ताह में तीन या उससे ज्यादा बार भी बच्चों के इस तरह रोने को कोलिक क्राई मानते हैं। कोलिक क्राई में इस तरह के लक्षण दिखते हैं।

1) बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और रोने से ज्यादा चिल्लाता है। या दर्द का एक्सप्रेशन करता है।

2) रोना का कोई खास रीजन नहीं होता। ना वो भूखा होता है और ना ही डायपर चेंज की जरूरत होती है।

3) अगर रोना बंद भी कर दे तो काफी चिड़चिड़ा सा रहता है।

4) बच्चे के रोने का क्रम लगभग एक सा ही होता है और लगभग एक सी समय कई बार शाम या फिर रात के वक्त होता है।

5) रोते समय बच्चे का मुंह सफेद या फिर लाल हो जाता है।

6) रोते वक्त पैर अकड़ लेना या फिर हाथ अकड़ लेना, मुठ्ठी बांध लेना,पीठ से बिल्कुल खुद को अकड़ लेना कोलिक क्राई करने वालों के लक्षण होते हैं।

इन साधारण तरीकों से कोलिक क्राई में मिल सकता है आराम बच्चे अक्सर शाम के समय अगर रोते हैं और कोलिक क्राई करते हैं तो उनकी जगह को बदलें। कई बार जब उन्हें नेचुरल रोशनी में ले जाया जाए तो उनका एटमॉस्फियर चेंज होता है और रोना कम करते हैं।