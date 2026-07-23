बच्चा अंगूठा क्यों चूसता है? जानें इसके पीछे का कारण और इस आदत को छुड़ाने के 4 आसान तरीके
कुछ बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है, तो बड़े होने के बाद भी छूट नहीं पाती है। चलिए आपको बताते हैं आखिर बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं और उनकी इस आदत को कैसे छुड़ाएं।
छोटे बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत को सामान्य माना जाता है और बच्चा जब 4 साल का होने लगता है तो ये आदत छूट जाती है। लेकिन अगर बच्चे के दूध के दांत टूट चुके हैं और उसके बाद भी वह अंगूठा चूस रहा है, तो इसका बुरा असर होता है। 4 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं, तो उन्हें इंफेक्शन होने का खतरा भी होता है। आइये आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बच्चा अंगूठा क्यों चूसता है और इस आदत को किन तरीकों से आप छुड़वा सकती हैं।
बच्चे क्यों चूसता है अंगूठा?
नवजात शिशुओं में चूसने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इससे उन्हें दूध पीने में मदद मिलती है और वे सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ बच्चे मां के गर्भ से ही अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं और उनकी ये आदत बाद में भी बनी रहती है। कुछ बच्चों को अंगूठा चूसने से जल्दी नींद आती है, इसलिए वे सोते समय ऐसा करते हैं। अगर बच्चा लंबे समय तक अंगूठा चूसता रहता है, तो यह उसकी आदत बन सकती है और वह बिना किसी खास वजह के भी ऐसा करने लगता है।
कब करनी चाहिए पेरेंट्स को चिंता
2-4 साल तक की उम्र में बच्चा अंगूठा चूस रहा है, तो कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद भी ये आदत बराबर बनी हुई है, तब आपको चिंता करने की जरूरत है। 5-6 साल की उम्र का बच्चा अगर अंगूठा चूसता है, तो दांतों की बनावट और जबड़े के विकास पर असर पड़ सकता है।
कैसे छुड़ाएं ये आदत?
अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन उसकी अंगूठा चूसने की आदत खत्म नहीं हो पा रही है, तो कुछ आसान तरीकों से इसे छुड़वा सकते हैं। हम आपको 4 तरीके बताने जा रहे हैं-
- एक्टिविटीज में लगवाएं मन
बच्चा अगर कुछ मौकों पर जैसे सोते समय, खाली बैठने या फिर पढ़ते समय अंगूठा चूसता है, तो उसका दिमाग किसी और चीज की ओर डाइवर्ट करें। खाते समय कहानियां सुनाएं, सोने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं। पढ़ते समय उसकी चीजों को थोड़ा और मजेदार बनाएं।
- तारीफ करना शुरू करें
जब बच्चा बिना अंगूठा चूसे कुछ समय बिताए, तो उसकी तारीफ करें या छोटे-छोटे रिवॉर्ड दें। इससे बच्चे को अंगूठा न चूसने के लिए प्रेरणा मिलेगी और लगेगा कि इस आदत को छोड़ने पर ईनाम मिल रहा है।
- डांटने वाला ऑप्शन न चुनें
अगर बच्चा अनजाने में अंगूठा मुंह में डाल लेता है, तो गुस्सा करने के बजाय धीरे से उसका ध्यान हटाएं। हर बार उसे डांटने या शर्मिंदा करने से बच्चा इस आदत को जिद में बदल लेगा।
- बात करके समझाएं
बच्चा अगर समझदार है, तो उसे बताएं कि ऐसा करने से दांत खराब हो जाते हैं। साथ ही जबड़ा भी फूलता है और फिंगर से इंफेक्शन होने पर बीमार हो सकते हैं। डर के कारण भी कई बार बच्चे इस आदत को छोड़ देते हैं।
पेरेंट्स के लिए सलाह- अगर बच्चा इन तरीकों से अंगूठा चूसने की आदत नहीं छोड़ पा रहा है, तो उसे किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। कुछ केसेस में डॉक्टर की मदद से भी बच्चे की आदत छूट सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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