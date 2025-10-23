स्कूल से आने के बाद बच्चे के साथ फॉलो करें ये 3 मिनट फार्मूला, पैरेंट्स के साथ बनेगी बॉन्डिंग

संक्षेप: Parenting Tips: बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके साथ पैरेंट्स को काफी ध्यान के साथ परवरिश की जरूरत होती है। जिससे बढ़ता हुआ बच्चा अपने मां-बाप के साथ लगाव महसूस करे। ऐसे में ये 3 मिनट का फॉर्मूला काफी मदद कर सकता है।

काफी सारे पैरेंट्स बड़े होते बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में फेल हो जाते हैं। जिसकी वजह से बच्चे उन्हें अपने मन की बात, दोस्तों की बात नहीं बताते। जिसकी वजह से यहीं बड़े होते बच्चे टीन एज आते-आते पैरेंट्स से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और कटे हुए से रहते हैं। दरअसल, परवरिश की बहुत ही छोटी सी मिस्टेक बच्चों और पैरेंट्स के बीच दूरियां बढ़ा सकती है। इसलिए इस 3 मिनट फार्मूला को फॉलो करने के लिए पैरेंटिंग एक्सपर्ट बताते हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चे के स्कूल आने के बात अगर मात्र 3 मिनट बच्चे को पैरेंट्स माता-पिता में से कोई एक दे तो बच्चे खुलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे।

बच्चों के स्कूल से आने के बाद फॉलो करें 3 मिनट फार्मूला बच्चा जब स्कूल में होता है तो उसे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। ये करो, वो ना करो, ऐसे करो, सही-गलत सारी चीजों को सिखाया जाता है। ऐसे में घर आने के फौरन बाद बच्चे को फिर से वहीं मैनर सिखाना कि कपड़े बदल लो, हाथ-मुंह धो लो या खाना खा लो। बच्चे इस तरह के इंस्ट्रक्शंस घर में सुनकर ऊब जाते हैं और मां से या पैरेंट्स से कटने लगते हैं। इसलिए घर आने के बाद बच्चों को पहले तीन से पांच मिनट कुछ भी कहें। केवल उनकी सुने।