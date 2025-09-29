बार-बार आईवीएफ फेल होने के पीछे छिपे होते हैं ये 5 कारण, ये है डॉक्टर की सलाह

Common Reasons for IVF Failure : आज के समय में विट्रो फर्टिलाइजेशन संतान प्राप्ति का एक आसान उपाय है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को कई बार आईवीएफ करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, हर बार उनका ट्रीटमेंट असफल हो जाता है। क्या आप इसके पीछे छिपे कारणों को जानते हैं?

कई ऐसे दंपति होते हैं जो शारीरिक या अन्य कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, इस स्थिति को बांझपन कहते हैं। माता-पिता बनने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसे दंपति आईवीएफ की मदद लेते हैं। आईवीएफ को मेडिकल भाषा में विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज के समय में विट्रो फर्टिलाइजेशन संतान प्राप्ति का एक आसान उपाय है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को कई बार आईवीएफ करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, हर बार उनका ट्रीटमेंट असफल हो जाता है। क्या आप इसके पीछे छिपे कारणों को जानते हैं? फोर्टिस ला फेम नई दिल्ली में आईवीएफ स्पेशलिस्ट सुनीता अरोरा के अनुसार आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) एक प्रजनन उपचार है जिसमें प्रयोगशाला में महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को मिलाकर निषेचन किया जाता है। सफल निषेचन के बाद बने भ्रूण को महिला के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग उन दंपतियों के लिए किया जाता है जिन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में समस्या हो रही होती है। लेकिन कई बार बार-बार आईवीएफ करवाने के बाद भी वो असफल हो जाता है। जिसके पीछे ये 5 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

गर्भाशय से जुड़े कारण गर्भाशय का एंडोमेट्रियम नामक अंदरूनी भाग भ्रूण को सहारा देने और गर्भावस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। यदि यह परत बहुत पतली हो, उसकी गुणवत्ता ठीक न हो, या उसमें पर्याप्त रक्त प्रवाह न हो, तो निषेचित अंडे को आरोपण में कठिनाई होती है। इससे आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया विफल हो सकती है, क्योंकि भ्रूण को ठीक से जुड़ने और विकसित होने के लिए एक स्वस्थ और मोटी एंडोमेट्रियल परत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूर्व सर्जरी जैसे फाइब्रॉइड हटाना, बार-बार डी एंड सी या संक्रमण जैसे टीबी भी बांझपन का कारण बन सकते हैं। भारत में टीबी बांझपन का प्रमुख कारण है। अल्ट्रासाउंड से परत की जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर हिस्टरोस्कोपी की जाती है, जिससे संक्रमण या चिपकाव का इलाज भी संभव है। संक्रमण की पुष्टि होने पर छह से नौ माह तक एंटी-टीबी दवाएं दी जाती हैं। एस्ट्रोजन जैसी दवाओं से परत को बेहतर किया जा सकता है।

भ्रूण की गुणवत्ता भ्रूण की गुणवत्ता अंडाणु और शुक्राणु दोनों पर निर्भर करती है। कई बार भ्रूण देखने में सामान्य लगता है लेकिन आनुवंशिक जांच में असामान्य निकलता है। ऐसे मामलों में भ्रूण को लगाने से पहले आनुवंशिक परीक्षण किया जा सकता है। यदि अंडाणु या शुक्राणु की गुणवत्ता बहुत खराब हो तो डोनर का सहारा लिया जाता है। आजकल तकनीकें जैसे आईएमएसआई, पिकसी और माइक्रोफ्लूडिक्स बेहतर डीएनए वाले शुक्राणु चुनने में मदद करती हैं।

प्रतिरक्षा संबंधी कारण कभी-कभी महिला का शरीर भ्रूण को विदेशी मानकर अस्वीकार कर देता है। इसे प्रतिरक्षा संबंधी कारण कहा जाता है। इसकी पहचान रक्त जांच से होती है और इलाज में एलआईटी थेरेपी या इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्युलिन का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मामलों में यदि कारणों की सही पहचान और उचित उपचार किया जाए तो दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हालांकि बढ़ती उम्र या जटिल स्थितियों में डोनर गामीट्स या सरोगेसी का विकल्प अपनाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य समस्याएं आपके शरीर में कोई छुपा हुआ रोग जैसे कि स्थूलता, मधुमेह, थायरॉइड आदि होना, यह भी IVF की सफलता को बाधित कर सकता है।

ब़ढ़ती उम्र उम्र भी IVF की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 35 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में डिम्ब की संख्या और गुणवत्ता में गिरावट शुरू हो जाती है। इसी प्रकार, पुरुषों में भी 40 वर्ष की उम्र के बाद शुक्राणु की संख्या और मोटिलिटी में कमी आती है।

आईवीएफ ट्रीटमेंट की सफलता के लिए उपाय लाइफस्टाइल सुधारें अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की सफलता के चांस को बढ़ा सकते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन सीमित करें, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, और तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास, सभी चीजें आईवीएफ की सफलता में मदद कर सकती हैं।

उपचार से जुड़ी गुणवत्ता मानकों का पालन उपचार से जुड़े नियमों का पालन, आईवीएफ ट्रीटमेंट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको एक पेशेवर और प्रमाणित आईवीएफ केंद्र का चयन करना चाहिए, जो अपने उपचार की गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। समय-समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, उपचार प्रक्रिया को करवाने से पहले इलाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत रहना, और संतुलित मानसिक स्थिति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।