एक साल से पहले शिशु को शहद, नमक खिलाने से क्यों मना करते हैं डॉक्टर? खास है वजह

Why Should Babies Not Have Honey and Salt ? बदलते समय के साथ आज की पीढ़ी की सोच और उनका बच्चों की परवरिश करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है। आपके और हमारे समय में जहां पेरेंट्स बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा शहद चटाना और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए नमक डालना जरूरी मानते थे वहीं, आज के डॉक्टर और स्टडी ऐसा करने से बचने की सलाह देते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार साल भर से कम उम्र के शिशु की किडनी और पाचन तंत्र कमजोर होता है, इन चीजों का अधिक मात्रा में सेवन श‍िशु की सेहत खराब कर सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स पेरेंट्स को साल भर से पहले बेहद सोच-समझकर कुछ भी खिलाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं आखिर एक साल से छोटे बच्चे को डॉक्टर शहद और नमक खिलाने से क्यों मना करते हैं।

एक साल से पहले शिशु को क्यों नहीं खिलाना चाहिए नमक? डॉक्टरों की मानें तो 1 साल से छोटे श‍िशु की किडनी पूरी तरह विकसित नहीं होने की वजह से नमक को अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पाती है। ऐसे में शिशु को भोजन में अधिक नमक देने से हाई बीपी, क‍िडनी पर दबाव और ड‍िहाइड्रेशन जैसी समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। कई घरों में तो बच्‍चे के टेस्‍ट बड्स एक्‍ट‍िव करने के ल‍िए उसे नमक ख‍िलाया जाता है, जो कि उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें, शिशु को पूरे दिन में सिर्फ 1 ग्राम से भी कम मात्रा में नमक की जरूरत होती है जो मां के स्‍तनपान से पूरी हो जाती है।

1 साल से पहले श‍िशु को शहद क्‍यों नहीं देना चाहिए? एक साल से पहले शिशु को शहद इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बोटुलिज्म नामक गंभीर बीमारी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के बीजाणु मौजूद हो सकते हैं। शिशु का अपरिपक्व पाचन तंत्र इन बीजाणुओं से नहीं लड़ सकता है, जिससे शिशु बोटुलिज्म हो सकता है, जो मांसपेशियों में कमजोरी, कब्ज और गंभीर मामलों में सांस की तकलीफ का कारण बन सकता है।