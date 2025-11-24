Hindustan Hindi News
गर्भावस्था में महिलाओं को क्यों होती है मॉर्निंग सिकनेस ? गायनोलॉजिस्ट ने बताएं कारण और कब बढ़ती है समस्या

Mon, 24 Nov 2025 07:22 PM
गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ज्यादातर महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है। नाम भले ‘मॉर्निंग’ सिकनेस हो, लेकिन उल्टी और मितली (नॉजिया) दिन में किसी भी समय हो सकती है। 10 में से लगभग 7–8 महिलाएं इसे गर्भावस्था के दौरान महसूस करती हैं। सीके बिड़ला अस्पताल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तृप्ति रहेजा कहती हैं कि यह थोड़ा परेशान जरूर करता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह शरीर के अंदर होने वाले सामान्य बदलाव की वजह से होता है। आइए जानते हैं आखिर गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में महिलाओं को ‘मॉर्निंग’ सिकनेस की समस्या क्यों होती है। इसके अलावा डॉक्टर तृप्ति से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन महिलाओं को यह समस्या ज्यादा परेशान करती है।

गर्भावस्था के दौरान इस वजह से होती है ‘मॉर्निंग’ सिकनेस

1. हार्मोन का उछाल – सबसे बड़ी वजह

गर्भ ठहरने के बाद शरीर में कुछ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खासकर एचसीजी (HCG) और एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा (जो बच्चे को पोषण देता है) HCG बनाता है, और पहले तीन महीनों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यही हार्मोन दिमाग के उल्टी वाले हिस्से को एक्टिव कर देता है। इसी वजह से छोटी–छोटी गंध, स्वाद या खाने की चीजों से तुरंत जी घबराने लगता है। एस्ट्रोजन बढ़ने से सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता और तेज हो जाती है। इसलिए कई बार घर की सामान्य महक भी अचानक बर्दाश्त नहीं होती।

2. सूंघने–चखने की शक्ति बढ़ जाती है

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर की सूंघने वाली क्षमता अचानक बहुत तेज हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शरीर का बच्चा बचाने का तरीका है। तेज, कड़वा, खराब, या बहुत मसालेदार खाना शरीर खुद ‘ना’ कहने लगता है। यह एक तरह का प्राकृतिक अलार्म सिस्टम है, ताकि मां और बच्चा सुरक्षित रहें।

3. पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है

प्रेग्नेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। इससे पाचन की गति धीमी हो जाती है, जिससे गैस, एसिडिटी, पेट भारी होना और उल्टी जैसा महसूस होना बढ़ जाता है। जब पेट धीरे-धीरे खाना पचाता है, तो थोड़ा सा खाना भी उल्टी का कारण बन सकता है।

4. कुछ वैज्ञानिक इसे ‘प्राकृतिक सुरक्षा’ मानते हैं

कुछ शोध कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस असल में बच्चे की रक्षा करने का तरीका है। शुरुआती महीनों में जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तब शरीर चाहता है कि मां आराम करे और ऐसे खाने से बचे जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि भूख कम लगती है और उल्टी जैसा महसूस होता है।

5. किन महिलाओं को ज्यादा होती है परेशानी?

- जुड़वां बच्चे वाला गर्भ रखने वाली महिलाएं

-जिनको पहले से माइग्रेन या मोशन सिकनेस होती हो

-ज्यादा तनाव या थकान महसूस करने वाली महिलाएं

-परिवार में ऐसी हिस्ट्री रखने वाली महिलाएं

सलाह- कभी–कभी महिला को उल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसे हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

