1 साल से छोटे बच्चे को टैल्कम पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से जानें
संक्षेप: आजकल पीडियाट्रिशियन बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाने से मना करते हैं, उनका कहना है कि इससे स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है। चलिए बताते हैं टैल्कम पाउडर लगाना बच्चों के लिए क्यों बुरा है।
पहले के जमाने में बच्चों के जन्म के बाद से ही नानी-दादी तेल, पाउडर, क्रीम सब लगाने लगती थीं और कोई नुकसान नहीं होता था। अब जमाना बदल गया है और बच्चों की परवरिश में भी फर्क आ गया है। ज्यादातर मां बच्चे को नहलाने के बाद खुशबू के लिए पाउडर लगा देती हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती। लेकिन आजकल पीडियाट्रिशियन बच्चों को पाउडर न लगाने की सलाह दे रहे हैं, चलिए जानते हैं आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं।
क्या है नुकसान
बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन डॉ. पवन मांडविया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा कि भारत में ज्यादातर महिलाएं बच्चे को नहलाने के बाद पाउडर लगा देती है लेकिन ये उनकी स्किन के लिए काफी नुकसानदायक है। टैल्कम पाउडर में एरोसोल्स नामक कण होते हैं, जो बच्चों के शरीर में सांस या स्किन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। पाउडर बच्चों को लगाने से सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है और बच्चे को लंग्स की बीमारी टेल्कोसिस हो सकती है। कई स्टडीज बताती हैं कि टैल्कम पाउडर में एस्बेस्टोस होता है जो कार्सीलोजेनिक होता है।
रैशेस पर क्या लगाएं
बच्चों को डायपर पहनने से अक्सर प्राइवेट पार्ट्स पर रैशेस हो जाते हैं, इस पर भी टैल्कम पाउडर लगाना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन ये भी नुकसानदायक होता है। सुसु-पॉटी वाली जगह काफी सेंसिटिव होती है, यहां पर पाउडर रैशेस को हील कर सकता है लेकिन ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। पाउडर की जगह आप बच्चे को क्रीम लगा सकते हैं या फिर नारियल या सरसों का तेल लगाएं। इन चीजों को सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। नारियल तेल बच्चों की त्वचा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
