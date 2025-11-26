सर्दियों में सोते समय बच्चे क्यों हटा देते हैं कंबल? डॉक्टर की बातें सुनकर आप भी लेंगी राहत की सांस

Hindustan Hindi News
Reasons Babies Kick Off Blanket In Winter : पीडियाट्रिशियन संतोष यादव कहते हैं कि बच्चों का शरीर और उनकी आदतें बड़ों से काफी अलग होती हैं, इसलिए उनका सोने का तरीका भी अलग होता है।

Wed, 26 Nov 2025 07:05 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अकसर छोटे बच्चों के पेरेंट्स को एक चीज जो अकसर परेशान करती है, वो है उनके बच्चे का रात को सोते समय कंबल खुद के ऊपर से हटाना। ज्यादातर माएं रात भर इस चिंता में कि कहीं उनके बच्चे को ठंड ना लग जाए, पूरी रात बच्चे को कंबल ओढ़ाने में लगी रहती हैं। नतीजा, उनकी कुद की नींद पूरी नहीं होती और वो अगले दिन थकान और कमजोरी महसूस करने लगती हैं। अगर आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है तो आपकी टेंशन दूर करने के लिए पीडियाट्रिशियन संतोष यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में डॉक्टर संतोष बच्चों के ऐसा करने के पीछे एक नहीं बल्कि 5 साइंटिफिक कारण बताते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

रात को सोते समय बच्चे कंबल क्यों हटाते हैं?

पीडियाट्रिशियन संतोष यादव कहते हैं कि बच्चों का शरीर और उनकी आदतें बड़ों से काफी अलग होती हैं, इसलिए उनका सोने का तरीका भी अलग होता है।

मेटाबॉलिक रेट रहता है हाई

बच्चों का बॉडी मेटाबॉलिज्म वयस्कों की तुलना में हाई रहता है। जिसकी वजह से उन्हें गर्मी भी ज्यादा लगती है। यही वजह है कि बच्चे अपने शरीर का तापमान संतुलित करने के लिए रात को सोते समय खुद पर से कंबल हटाने लगते हैं।

थर्मो-रेगुलेशन इममैच्योर होता है

नवजात शिशुओं में थर्मो-रेगुलेशन (शरीर के तापमान का नियंत्रण) अपरिपक्व होता है, क्योंकि उनकी त्वचा, चयापचय और शरीर के कई अन्य कार्य पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि वे तापमान को स्थिर रखने में सक्षम नहीं होते और आसानी से हाइपोथर्मिया (शरीर का बहुत ठंडा हो जाना) या हाइपरथर्मिया (शरीर का बहुत गर्म हो जाना) का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में रात को कंबल लेने से जैसे ही उन्हें हल्की सी भी गर्मी महसूस होती है, वे उसे तुरंत हटा देते हैं।

कंबल का फेब्रिक पसंद न आना

बहुत भारी, खुरदुरा या कड़क कंबल बच्चों को असहज कर सकता है। बच्चों को सॉफ्ट, हल्की चीजें अच्छी लगती हैं। अगर कंबल बहुत भारी है, तो वे खुद को बांधा हुआ महसूस करके तुरंत फेंक देते हैं।

बंदिश में रहना नहीं होता पसंद

कुछ बच्चे फ्री होकर सोना पसंद करते हैं। कंबल ओढ़ाने से उन्हें लगता है कि कोई चीज उन्हें रोक रही है, इसलिए वो उसे लगातार हटाते रहते हैं।

मूवमेंट करते हैं ज्यादा

छोटे बच्चे नींद में पूरे बेड पर घूमते रहते हैं। करवट बदलना, पैरों को फैलाना, आगे-पीछे खिसकना, इन सबकी वजह से भी कई बार कंबल अपने आप हट जाता है।

