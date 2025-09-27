17 साल की उम्र में बुजुर्गों के लिए कर रहीं ऐसा काम, 'किड ऑफ द ईयर' चुनी गईं तेजस्वी मनोज

जो लोग समस्या देखकर अटकते नहीं, बल्कि समाधान तलाशने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, वही कामयाब होते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा ‘किड ऑफ द ईयर’ के खिताब से नवाजी गईं तेजस्वी मनोज एक ऐसी ही शख्सियत हैं। उनकी कहानी साझा कर रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

यह कहानी है, 17 साल की तेजस्वी मनोज की, जिन्होंने तकनीक से हाथ मिलाकर उसे भी इंसानियत के काम में लगा दिया। टेक्सास, अमेरिका की रहने वाली तेजस्वी मनोज तकनीक के सहारे बुजुर्गों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका ने ‘किड ऑफ द ईयर 2025’ चुना है। अपने दादा जी के साथ हुए ऑनलाइन ठगी के प्रयास के बाद तेजस्वी ने अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसी तकनीक को विकसित करने में लगा दी, जिससे बुजुर्ग ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रह सकें। तेजस्वी के प्रयासों ने आज उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया।

कुछ यों शुरू हुई कहानी तेजस्वी की आम से खास बनने की कहानी की शुरुआत हुई उनके दादा जी के पास आए एक ई-मेल के बाद से। फरवरी 2024 में तेजस्वी को मालूम चला कि उसके दादा जी के पास ईमेल आया है, जिसमें उसके चाचा ने पैसों की मदद मांगी। उस ई-मेल की मानें तो वह दो हजार डॉलर के लोन के फेर में फंस गए हैं, जिसके चलते उन्हें तेजस्वी के दादा जी मदद की जरूरत है। मुमकिन था कि दादा जी भावनाओं में बहकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देते। पर, किस्मत दादा जी के साथ थी। वह ठगी से बच गए। पर ऐसा हर बार होगा, जरूरी नहीं।

बस यहीं से शुरू हुई तेजस्वी की कहानी। उसे अहसास हुआ कि सिर्फ दादा जी को नहीं बल्कि उनके जैसे ढेरों बुजुर्गों को धोखाधड़ी से बचने और बचाने की जरूरत है। तेजस्वी ने जब इंटरनेट खंगाला तो पाया कि एफबीआई के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र के अनुसार, वहां ऑनलाइन घोटालों की लगभग 8,60,000 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिनमें संभावित नुकसान 16 अरब डॉलर से अधिक था। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निशाना बनाकर की गई धोखाधड़ी की घटनाओं का मूल्य लगभग 5 अरब डॉलर था, जो बीते वर्ष की तुलना में 32 फीसदी अधिक था।

शील्ड सीनियर्स का सफर बुजुर्गों को ऑनलाइन स्कैम की पहचान सिखाने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए तेजस्वी ने एक साल में शील्ड सीनियर्स नाम की वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट 60 साल से ऊपर के लोगों की मदद करती है, ताकि वे धोखाधड़ी वाले संदेशों को पहचान सकें, उनका विश्लेषण कर सकें और रिपोर्ट भी कर सकें। इसमें चार प्रमुख बातों पर काम किया जाता है, नेटवर्क सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड, प्राइवेसी सेटिंग्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान। वेबसाइट पर इन चीजों को सरल भाषा में समझाया जाता है। इस वेबसाइट पर इस्तेमालकर्ता संदिग्ध ईमेल या मैसेज को अपलोड कर सकते हैं और एक एआई सिस्टम लगभग 95 फीसदी तक सटीक जवाब देता है कि मैसेज स्कैम है या सही। अगर संदेश में कुछ गड़बड़ पाया जाए तो संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करने का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आठवीं से शुरू की कोडिंग आठवीं क्लास में जब बच्चे सिर्फ अपने सपनों को बुनने में मसरूफ होते हैं, तब से तेजस्वी ने कोडिंग सीखने की शुरुआत की। इस काम में माता-पिता से भी पूरा सहयोग मिला, क्योंकि वे भी आईटी पेशे से हैं। तेजस्वी ने जावा, पायथन, एचटीएमएल के साथ शुरुआत की और समय के साथ ही उन्हें अहसास हुआ कि कोडिंग कितने कमाल की चीज है। गुजरते वक्त के साथ तेजस्वी ने खुद को इसमें निखारा। नतीजा ये रहा कि 2024 में हुई राष्ट्रीय स्तर की कोडिंग प्रतियोगिता- कांग्रेसनल एप चैलेंज में उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और सराहना मिली।

भविष्य की योजना यह वेबसाइट अभी प्राइवेट प्रिव्यू मोड में है। ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अभी वेबसाइट को रिसर्च -डेवलपमेंट और फंडिंग की जरूरत है। तेजस्वी अपने इस प्रयास को और आगे ले जाने की कोशिशों में लगी हैं।