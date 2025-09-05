बच्चा आपकी कोई बात नहीं सुनता? एक्सपर्ट बोलीं आज ही शुरू कर दें ये 4 काम

पेरेंटिंग में बच्चों की जिद्द और ना सुनने की आदत सबसे बड़ी चुनौती होती है। डांटने से हालात बिगड़ते हैं और प्यार से भी हमेशा असर नहीं होता। ऐसे में बच्चे तक पहुँचने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है।

पेरेंटिंग एक उतार-चढ़ाव भरा सफर है। कभी बच्चों की मासूम मुस्कान दिल जीत लेती है तो कभी उनकी जिद्द और ना सुनने की आदत से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि आखिर बच्चे को कैसे समझाया जाए। डांटने से बच्चा और जिद्दी हो जाता है और प्यार से भी बात बनती नजर नहीं आती। ऐसे में क्या किया जाए? पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि जब बच्चा आपकी बात सुनने से इनकार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि इस वक्त जरूरत है उसके दिल और दिमाग तक पहुँचने के सही तरीके की। तो चलिए जानते हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक्सपर्ट क्या सलाह दे रही हैं।

पहले खुद सुनने की आदत डालें पेरेंट्स अक्सर चाहते हैं कि बच्चा तुरंत उनकी बात माने, लेकिन वे खुद बच्चे की बात को सुनने में कमी कर देते हैं। कोच पुष्पा कहती हैं कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों को लगता है कि उनके इमोशन की कोई कद्र नहीं है, सिर्फ उनसे ही हर चीज की उम्मीद की जाती है। ऐसे में जब आप खुद समय निकालकर बच्चे की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो बच्चा भी धीरे-धीरे आपकी बातों को महत्व देने लगता है। यह कदम सबसे जरूरी है क्योंकि रिश्ते में अच्छी बॉन्डिंग की शुरुआत सुनने से ही होती है।

सही वक्त का इंतजार करें हर बात तुरंत कहना जरूरी नहीं होता। कई बार बच्चा थका हुआ, परेशान या चिड़चिड़े मूड में होता है। उस समय दी गई सीख या सलाह बेअसर हो जाती है। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा बताती हैं कि माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चे से तब बात करें जब उसका मन शांत हो। सही वक्त पर कही गई बातें बच्चे के दिल तक जाती हैं और असर भी गहराई से करती हैं।

सिखाने से ज्यादा सीखने का एटीट्यूड रखें जब माता-पिता हर समय सिर्फ समझाने और सिखाने में लगे रहते हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे रिएक्टिव हो जाता है। उल्टा जवाब देना या बात टालना इसी का नतीजा है। लेकिन अगर आप खुद सीखने वाले अंदाज में बच्चे से जुड़ेंगे, तो वह भी सहज महसूस करेगा। पुष्पा शर्मा मानती हैं कि जब बच्चा समझता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है, तब वह माता-पिता की सलाह को आसानी से अपनाता है।