बच्चे को किस उम्र से अंडा और चिकन दे सकते हैं? डॉक्टर बता रहे किन बातों का ध्यान रखें

अक्सर पैरेंट्स के मन में यह सवाल रहता है कि बच्चों को अंडा या नॉनवेज कब से खिलाना शुरू करें। बहुत से पेरेंट्स ये सोचकर बच्चे को एग या नॉनवेज देने से कतराते हैं कि कहीं यह बच्चे के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। डॉ. रवि मलिक के अनुसार, इस बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वे बताते हैं कि बच्चे को 6 महीने की उम्र से ही जब कंप्लीमेंट्री फीडिंग की शुरुआत होती है, तब से अंडा और चिकन देना शुरू किया जा सकता है। बस इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए जानते हैं डॉक्टर मलिक के मुताबिक बच्चों को किस एज से और किस तरह से एग या नॉनवेज देना सही रहता है।

बच्चे को अंडा खाने के लिए कैसे दें? डॉ. मलिक कहते हैं कि बच्चे को कभी भी कच्चा या आधा पका अंडा खाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। बच्चे को अंडा हमेशा अच्छी तरह से पकाकर दें। आप बच्चे को बॉयल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग या ऑमलेट बनाकर खाने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे को शुरुआत में बहुत थोड़ी मात्रा में अंडा खाने के लिए दें और देखें कि बच्चे को कोई एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर सब ठीक रहता है, तो धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है।

बच्चे को चिकन कब और कैसे दें? अंडे की तरह, चिकन भी बच्चे को 6 महीने के बाद दिया जा सकता है। शुरुआत में चिकन सूप देना सबसे अच्छा रहता है, जो पूरी तरह पका हुआ, सॉफ्ट और छाना हुआ हो। धीरे-धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, तब उसे चिकन के छोटे-छोटे नरम टुकड़े खाने के लिए दिए जा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को जो चिकन खाने के लिए दें उसमें कोई हड्डी ना हो और वह अच्छी तरह से पका हुआ हो।