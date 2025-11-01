प्रेग्नेंसी प्लान नहीं हो रही तो कितने वक्त बाद डॉक्टर से मिलना हो जाता है जरूरी

संक्षेप: हर महिला के जीवन में एक समय आता है जब उसके मन में कुछ सवाल और परेशानियां होती हैं। जिसका जवाब पाने के लिए वो अक्सर डॉक्टर के पास जाना नहीं जाती। प्रेग्नेंसी से लेकर पीरियड से जुड़ी मन की दुविथाओं को पूछें अनोखी के इस कॉलम में…..

पीरियड से लेकर प्रेग्नेंसी तक हर मुद्दे पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का वाजिब जरिया। इस कॉलम के जरिये हम किसी एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज

सवाल: ’मैं सात महीने की प्रेग्नेंट हूं। पिछले कुछ समय से मेरे पैर में अकसर क्रैंप हो जाता है। पैर व पीठ में बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। लगातार रहने वाली इस ऐंठन और दर्द से कैसे छुटकारा मिल सकता है?

-अहल्या, लखनऊ

प्रेग्नेंसी में पैरों में दर्द और क्रैंप की समस्या बेहद आम है। ऐसा खासतौर से दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान होता है। यह दर्द मुख्य रूप से मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण होता है। रात के वक्त यह समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी के वक्त वजन में वृद्धि, मेटाबॉलिज्म में बदलाव, शरीर में विटामिन्स की कमी, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होना या बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होना आदि को भी इस दर्द के लिए जिम्मेदार माना गया है। इस दर्द को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए रात में सोने से पहले पैरों के काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग से जुड़े व्यायाम नियमित रूप से करें। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को दीवार पर रखें। अब बाएं पैर को आगे करें और दाएं पैर को पीछे की ओर करते हुए घुटने को सीधा करें। ऐसा 30 सेकेंड तक करें। दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें। नियमित व्यायाम से भी बार-बार होने वाले क्रैंप से छुटकारा मिलता है, पर व्यायाम से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। अगर पेशाब गहरे पीले रंग का हो रहा है, तो सतर्क हो जाएं। अपने आहार में पानी व अन्य तरल पदार्थों की मात्रा को तुरंत बढ़ा दें। आरामदायक और अच्छी ग्रिप वाला फुटवीयर पहनें। इससे पूरे शरीर का वजन सही तरीके से वितरित होगा और पैरों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। खट्टे फलों का सेवन करें।नारियल पानी पिएं। ये सब फल पोटैशियम युक्त होते हैं और क्रैंप से राहत देते हैं। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरी सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा लेवेंडर ऑयल और ऑलिव ऑयल से मसाज करने से भी लाभ होगा। ठंडी और गर्म सिंकाई करने से भी क्रैंप में राहत मिलती है। इन सबके बावजूद भी अगर आपको क्रैंप आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

सवाल: ’हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। पिछले 5-6 माह से हम लोग गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्या हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए या कुछ वक्त और कोशिश करनी चाहिए?

-आकृति ठाकुर, मेरठ

अगर कोई भी जोड़ा एक साल से साथ रह रहा है, किसी भी तरह का गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और इसके बावजूद गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। पांच से छह माह की कोशिश के बाद भी अगर आपको गर्भधारण करने में सफलता नहीं मिली है, तो अभी यह पैनिक करने वाली बात नहीं। अगर आपकी उम्र 32 से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर उम्र 30 से कम है, तो कुछ वक्त इंतजार कर सकती हैं। पर डॉक्टर के पास जाकर गर्भधारण से जुड़े टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। प्राकृतिक तौर पर गर्भधारण करने में लोगों को औसतन एक साल का वक्त लग सकता है।

सवाल:’पिछले कुछ महीनों से मुझे पीरियड के दौरान पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा है। इसकी क्या वजह है और क्या निदान हो सकता है?

-लतिका वर्मा, बेगूसराय