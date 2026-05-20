बच्चे को कब होती है फॉर्मुला वाले दूध की जरूरत, बच्चों की डॉक्टर ने किया क्लीयर

बच्चे को फॉर्मुला मिल्क देना सही है या गलत इस बात पर अक्सर बहस होती रहती है। ऐसे में बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में ये क्लीयर किया है कि आखिर बच्चे को फॉर्मुला वाले दूध की जरूरत कब होती है।

न्यू पेरेंट्स अक्सर कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनके मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल चलता रहता है। सबसे कॉमन सवाल जो हर मां के दिमाग में आता है वह दूध से जुड़ा है। बच्चे के जन्म के बाद से 6 महीने तक बेबी को सिर्फ मां का दूध देने की सलाह दी जाती है। लेकिन मां को लगता है कि क्या उनका दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है। ऐसे में बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वान ने द क्यूरियस पेरेंट्स हरप्रीत नाम के चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि बच्चे को कब होती है फॉर्मुला वाले दूध की जरूरत।

कब चाहिए होता है फॉर्मुला मिल्क डॉक्टर कहती हैं कि फॉर्मुला मिल्क की जरूरत तब होती है जब सच में मां का दूध पर्याप्त ना हो। माधवी कहती हैं कि दूध के पर्याप्त ना होने से जुड़े कई मिथक हैं जिनका क्लीयर होना जरूरी है।

डॉक्टर कहती हैं कि मां के दूध से बच्चा कितने एमएल पी रहा है इससे जज नहीं किया जाता। बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि दूध पीने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। ब्रेस्टफीडिंग की मात्रा को नहीं पहचाना जाता क्योंकि ब्रेस्ट से सीधा बच्चे के पेट में जा रहा है ऐसे में कितने एमएल पीया है इसका पता नहीं होता है। डॉक्टर कहती हैं कि ऐसा सालों से होता आ रहा है।

लेकिन जब से बोतल और फॉर्मुला मिल्क का सिस्टम आया है तभी से ये दिक्कत हुई है कि पेरेंट्स दूध पर्याप्त है या नहीं इसे एमएल से जज करने लगे हैं। ज्यादातर पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चे ने सुबह से कितना एमएल पिया है।

कैसे पहचाने की दूध पर्याप्त है? 1) यूरिन 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार होना चाहिए।

2) पहले 3 महीने में बच्चे का वजन 20 से 40 ग्राम हर दिन बढ़ना चाहिए।

3) बच्चे को दूध पीकर संतुष्टी हो रही है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए ये देखना होगा की बच्चा कितने घंटे तक सोया या खेला इससे पता चलता है।

डॉक्टर कहती हैं कि छोटा बच्चा दूध बहुत अच्छे से पी नहीं पाता है क्योंकि उसका स्टेमिना कम होता है तो हो सकता है कि बच्चा आधे घंटे में दोबारा दूध की डिमांड करे। जैसे-जैसे वजन बढ़ता है, स्टेमिना भी बढ़ता है और फिर बच्चे बहुत दूध पीने लगते हैं और बिना उठे 3-4 घंटे के लिए सोने लगते हैं।