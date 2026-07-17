बच्चे की गर्भनाल गिरने के बाद उसका क्या करें? क्या कहती हैं मान्यताएं
बच्चे के जन्म के बाद उसके शरीर को मां से जोड़ने वाले गर्भ नाल को काट दिया जाता है। लेकिन इस नाल का कुछ हिस्सा बच्चे के शरीर से जुड़ा होता है और ये कुछ हफ्ते के अंदर सूखकर निकल जाता है। जब ये गर्भ नाल निकल जाए तो इसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, जानें क्या करें इस गर्भ नाल का…
बच्चा मां के गर्भ में एक नाल के जरिए जुड़ा होता है, जिसे गर्भनाल या एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद ये नाल डॉक्टर काटकर अलग कर देते हैं। पर सावधानी के लिए कुछ हिस्से को बच्चे की नाभि से जुड़ा रखते हैं और कुछ सेंटीमीटर की दूरी से ही इसे काटा जाता है। जिससे कि काटने पर किसी भी तरह का इंफेक्शन जो नाल पर हो वो डायरेक्ट बच्चे के शरीर में ना पहुंचे। आमतौर पर जन्म के एक से तीन हफ्ते के अंदर ये नाल सूखकर पूरी तरह से निकल जाती है। लेकिन जब तक ये नाल पूरी तरह से सूखती नहीं है डॉक्टर इसकी पूरी देखभाल करने की सलाह देते हैं। गर्भ नाल वाली जगह यानि बच्चे के नाभि का हिस्सा हमेशा सूखा, साफ और इंफेक्शन से दूर रखना चाहिए। जब ये नाल सूख जाती है तो पैरेंट्स कई बार समझ ही नहीं पाते कि इसका क्या करना चाहिए। जबकि पुराने समय के लोग इस गर्भ नाल को सुरक्षित रखने के लिए बताते हैं। बच्चे की गर्भ नाल को यूं ही कूड़े में बिल्कुल नहीं फेंका जाता, जानें इसका क्या करते हैं लोग
मिट्टी में दबा देते हैं गर्भ नाल
हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए काफी सारे घरों में मान्यता होती है कि बच्चे का कनेक्शन चूंकि प्रकृति और पृथ्वी से होता है, और जीवन में उसे मजबूती और स्थिरता मिले इसलिए उसकी नाल को मिट्टी में दबा देना चाहिए।
कुछ लोग घर में रखते हैं
काफी सारे लोग इस गर्भनाल को किसी साफ कपड़े में लपेटकर डिब्बी में करके घर में ही रख लेते हैं।
गले में पहना देते हैं
कुछ लोग बच्चे की नाल को ताबीज की तरह बनवाकर गले में बच्चे के पहना देते हैं। यहीं नहीं इस ताबीज को काफी सारे लोग सोने, चांदी या तांबे का रखते हैं, जिसमे ये गर्भ नाल रखी जाती है।
आखिर क्यों नहीं फेंकना चाहिए गर्भनाल
बच्चे की गर्भनाल को केवल एक अंग नहीं माना जाता है बल्कि ये उसके भाग्य और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। केवल ज्योतिष ही नहीं बल्कि साइंस में भी इस गर्भनाल को सुरक्षित रखने के बारे में बताया जाता है। अगर इस नाल को इधर-उधर फेंक दिया जाता है तो इससे बच्चे को ना केवल हेल्थ से जुड़ी दिक्कत होने का खतरा रहता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार बच्चे को इससे नुकसान होता है और ये अशुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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