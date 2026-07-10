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बच्चों को कितने बजे सो जाना चाहिए? जानें किस टाइम सोने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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अक्सर पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चों को कितने बजे तक सो जाना चाहिए। क्या देर तक जागने से हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? अगर हां, तो कितना और बेस्ट टाइमिंग क्या है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

बच्चों को कितने बजे सो जाना चाहिए? जानें किस टाइम सोने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है!

बच्चों की अच्छी सेहत सिर्फ अच्छे खाने से नहीं बनती, बल्कि अच्छी और समय पर होने वाली नींद भी उतनी ही जरूरी होती है। आजकल कई बच्चे देर रात तक जागते रहते हैं। इसकी वजह पढ़ाई, मोबाइल, टीवी या बदलती दिनचर्या, कुछ भी हो सकती है। लेकिन देर से सोना हेल्थ के लिए सही नहीं होता। दरअसल सोने से सिर्फ शरीर की थकान ही दूर नहीं होती है बल्कि इसका असर बच्चे के ध्यान, सीखने की क्षमता, इमोशन और बिहेवियर सब पर पड़ता है। साथ ही अगले दिन की रूटीन पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। कहीं आपका बच्चा भी तो रात में देर तक नहीं जग रहा है। चलिए जानते हैं बच्चे के लिए किस टाइम पर सोना परफेक्ट रहता है और किस टाइम पर सोना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

रात 8 बजे सोना सबसे बेहतर माना जाता है

अगर बच्चा रात 8 बजे के आसपास सो जाता है, तो यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय मिलने वाली गहरी नींद बच्चे के शारीरिक विकास में मदद करती है। साथ ही उसका मन शांत रहता है और नई चीजें सीखने में भी आसानी होती है।

रात 9 बजे सोना भी एक अच्छा समय है

अगर बच्चा रात 9 बजे सोता है, तो इसे भी एक स्वस्थ सोने का समय माना जा सकता है। इस समय तक सो जाने पर दिमाग को पूरे दिन की बातों को शांत तरीके से समझने और खुद को फिर से तैयार करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे बच्चा अगले दिन तरोताजा महसूस कर सकता है।

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रात 10 बजे सोने पर क्या होता है?

रात 10 बजे तक सोना अभी भी ठीक माना जा सकता है, लेकिन इस समय तक शरीर गहरी नींद के कुछ जरूरी घंटे खोने लगता है। यानी बच्चे को नींद तो मिलती है, लेकिन उतनी गहरी और आराम देने वाली नहीं, जितनी पहले सोने पर मिल सकती है।

रात 11 बजे सोना सही नहीं माना जाता

अगर बच्चा रात 11 बजे सोता है, तो उसकी नींद की क्वालिटी कम होने लगती है। इसका असर उसके मूड, कंसंट्रेशन पावर और सुबह उठने की एनर्जी पर पड़ सकता है। ऐसे बच्चों को अगले दिन टाइर्डनेस भी महसूस हो सकती है।

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रात 12 बजे सोने का असर

रात 12 बजे तक जागने पर दिमाग काफी थक चुका होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट या एक्टिव रहने की वजह से शरीर आसानी से आराम की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बच्चे को सोने में भी ज्यादा समय लग सकता है।

रात 1 बजे सोना बच्चों के लिए ठीक नहीं

अगर बच्चा रात 1 बजे सोता है, तो भले ही वह सो जाए, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह आराम की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब यह है कि शरीर सो रहा होता है, लेकिन उसे पूरी तरह सुकून देने वाली नींद नहीं मिल पाती।

जरूरी सलाह- सही खानपान के साथ, सही समय पर और अच्छी नींद भी बच्चे की ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे की सोने की आदत ऐसी बने, जिससे उसे हर रात भरपूर और अच्छी नींद मिल सके। यही छोटी-सी आदत उसके बेहतर विकास में मदद कर सकती है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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