Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडWhat Age Breast Milk Is Best For Babies In Hindi and how to stop breastfeeding naturally

बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध पिलाना चाहिए, छुड़वाने के लिए क्या करें

संक्षेप: बच्चों के लिए मां का दूध अमृत माना जाता है और मां के लिए भी ब्रेस्टफीडिंग एक अलग प्रक्रिया है। जो औरतें स्तनपान कराती हैं, वो सोचती हैं कि ये कब तक करना है। इस प्रक्रिया में महिलाएं थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए।

Thu, 16 Oct 2025 06:12 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध पिलाना चाहिए, छुड़वाने के लिए क्या करें

मां और बच्चे के लिए स्तनपान एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया होती है। नवजात शिशु मां के दूध पर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है और नई मां इस दौरान खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं के शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। इससे उनके शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और कई बार कमजोरी भी हो जाती है। इसलिए नई मदर्स को हेल्दी डायट लेने और आराम करने की सलाह दी जाती है। कई बार औरतें ऐसा सोचती हैं कि ब्रेस्टफीडिंग कब तक करानी होगी। तो वही कुछ महिलाओं को इसे छुड़वाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में डॉक्टर की राय क्या है।

ब्रेस्टफीडिंग के फायदे

शिशु को मां के दूध से ताकत मिलती है और भविष्य में कई गंभीर बीमारी होने का खतरा भी टल जाता है। तो वही मां को स्तन कैंसर, हार्ट हेल्थ और वेट लॉस करने में मदद मिलती है। ऐसे में ब्रेस्टफीडिंग का फायदा मां और शिशु दोनों को होता है।

कब तक कराएं

अपोलो अस्पताल के डॉक्टर नारजोहन मेश्राम के अनुसार, 6 महीने तक बच्चे के लिए मां का दूध सबसे जरूरी और पौष्टिक होता है। इसके बाद 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं और फिर छुड़वाना चाहिए। डॉक्टर का कहना है बाकि ये मदर्स पर निर्भर करता है कि वह कब तक स्तनपान कराना चाहती हैं।

साइड इफेक्ट्स

2 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को स्तनपान कराने से मां के शरीर में कमजोरी, थकान, वजन ज्यादा कम होने की समस्या देखी जाती है। दूध उत्पादन के कारण मां के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी भी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स मदर्स को ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने की सलाह देते हैं।

कैसे छुड़वाएं

बच्चे से आप एकदम से ब्रेस्टफीडिंग नहीं छुड़वा सकती हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जैसे बच्चे अगर दिन में 5 बार दूध पीता है, तो उसे 3 बार करने की कोशिश करें।

खाना खिलाएं

जब भी बच्चा दूध पीने की जिद करें, तो उसका मन बहलाकर खाने के लिए कुछ दें। इससे उसकी भूख और दूध की तलब कम हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:कितने स्पर्म काउंट से होता है गर्भधारण, एक्सपर्ट से जानें

कीड़े का डर

छोटे बच्चे काले कीड़ों से काफी डरते हैं। आप स्तन पर काला धागा लपेट लें और बच्चे से कहें कि ये कीड़ा है। इस डर से भी बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।