बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध पिलाना चाहिए, छुड़वाने के लिए क्या करें

संक्षेप: बच्चों के लिए मां का दूध अमृत माना जाता है और मां के लिए भी ब्रेस्टफीडिंग एक अलग प्रक्रिया है। जो औरतें स्तनपान कराती हैं, वो सोचती हैं कि ये कब तक करना है। इस प्रक्रिया में महिलाएं थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए।

मां और बच्चे के लिए स्तनपान एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया होती है। नवजात शिशु मां के दूध पर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है और नई मां इस दौरान खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं के शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। इससे उनके शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और कई बार कमजोरी भी हो जाती है। इसलिए नई मदर्स को हेल्दी डायट लेने और आराम करने की सलाह दी जाती है। कई बार औरतें ऐसा सोचती हैं कि ब्रेस्टफीडिंग कब तक करानी होगी। तो वही कुछ महिलाओं को इसे छुड़वाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में डॉक्टर की राय क्या है।

ब्रेस्टफीडिंग के फायदे शिशु को मां के दूध से ताकत मिलती है और भविष्य में कई गंभीर बीमारी होने का खतरा भी टल जाता है। तो वही मां को स्तन कैंसर, हार्ट हेल्थ और वेट लॉस करने में मदद मिलती है। ऐसे में ब्रेस्टफीडिंग का फायदा मां और शिशु दोनों को होता है।

कब तक कराएं अपोलो अस्पताल के डॉक्टर नारजोहन मेश्राम के अनुसार, 6 महीने तक बच्चे के लिए मां का दूध सबसे जरूरी और पौष्टिक होता है। इसके बाद 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं और फिर छुड़वाना चाहिए। डॉक्टर का कहना है बाकि ये मदर्स पर निर्भर करता है कि वह कब तक स्तनपान कराना चाहती हैं।

साइड इफेक्ट्स 2 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को स्तनपान कराने से मां के शरीर में कमजोरी, थकान, वजन ज्यादा कम होने की समस्या देखी जाती है। दूध उत्पादन के कारण मां के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी भी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स मदर्स को ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने की सलाह देते हैं।

कैसे छुड़वाएं बच्चे से आप एकदम से ब्रेस्टफीडिंग नहीं छुड़वा सकती हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जैसे बच्चे अगर दिन में 5 बार दूध पीता है, तो उसे 3 बार करने की कोशिश करें।

खाना खिलाएं जब भी बच्चा दूध पीने की जिद करें, तो उसका मन बहलाकर खाने के लिए कुछ दें। इससे उसकी भूख और दूध की तलब कम हो जाएगी।