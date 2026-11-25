हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में और ओवरऑल भी काफी इंटेलीजेंट रहे। इसके लिए आप बच्चे के शुरुआती सालों में ये 7 चीजें कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी हैबिट्स बच्चे के मानसिक विकास में मददगार होती हैं।

बच्चे के जन्म के बाद के शुरुआती दो साल उसके पूरे जीवन के लिए बेहद खास होते हैं। इस दौरान वह हर दिन कुछ नया सीखता है। कभी आपकी आवाज सुनकर मुस्कुराता है, तो कभी किसी चीज को छू कर उसे समझने की कोशिश करता है। उसकी ये छोटी-छोटी हरकतें सिर्फ खेल नहीं होतीं, बल्कि सीखने और समझने का हिस्सा होती हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे जा कर इंटेलीजेंट बने, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको महंगे खिलौने या खास क्लास पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर पर की जाने वाली कुछ आदतें भी बच्चे को जीनियस बनाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 आदतों के बारे में, जिन्हें आप आज से ही बच्चे के रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

बच्चे से खूब बातें करें बच्चा भले ही अभी बोलना ना जानता हो, लेकिन वह आपकी आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करता है। इसलिए उससे बात करने के लिए उसके बोलना शुरू करने का इंतजार ना करें। नहलाते समय, कपड़े पहनाते हुए या खाना खिलाते समय उससे बातें करें। उसे चीजों के नाम बताएं। जब वह कोई आवाज निकाले, तो मुस्कुराकर उसका जवाब दें। इस तरह की बातचीत से बच्चे को नए शब्द सीखने और अपनी बात कहने में मदद मिलती है।

बच्चे को रोज किताब पढ़कर सुनाएं बच्चे को किताबों से जोड़ने के लिए उसके बोलना सीखने का इंतजार ना करें। शुरुआत से ही उसे रंगीन तस्वीरों वाली किताबें दिखाएं। रोजाना 5 मिनट उसके साथ किताब पढ़ने में बिताएं। तस्वीरों में दिख रहे जानवर, फल, फूल और दूसरी चीजों के नाम बताएं। बच्चा भले ही अभी आपकी बात ना समझ पाए, लेकिन वह आपकी आवाज और तस्वीरों को पहचानने की कोशिश करेगा। इससे उसकी भाषा तो इंप्रूव होगी ही, साथ ही उसकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी।

बच्चे को जमीन पर खेलने दें बच्चे को सीखने के लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती। उसके साथ जमीन पर बैठकर खेलना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। छोटे बच्चे को जागते समय और निगरानी में पेट के बल खेलने दें। थोड़ा बड़ा होने पर उसके साथ छुपन-छुपाई खेलें या उसे किसी डिब्बे मे खिलौने डालने और निकालने दें। ऐसे खेलों से बच्चा चीजों को पहचानना, उनके बारे में सोचना और छोटी-छोटी समस्याओं का हल ढूंढना सीखता है।

बच्चे को अलग-अलग चीजें छूने दें बच्चे अपने आसपास की दुनिया को छू कर और महसूस करके भी समझते हैं। इसलिए उसे मुलायम कपड़ा, साफ कटोरी, पानी और अलग-अलग बनावट वाली चीजों को छूने दें। जब वह किसी चीज को हाथ लगाए, तो उसे उसका नाम भी बताएं। इससे उसे नई चीजों को पहचानने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि कोई भी छोटी, नुकीली या खतरनाक चीज बच्चे की पहुंच में ना हो। खेलते समय हमेशा उसके पास रहें।

दो साल तक स्क्रीन से दूर रखें बच्चे को शांत रखने के लिए बार-बार मोबाइल या टीवी दिखाने से बचें। छोटी उम्र में बच्चे असली चेहरों, आवाजों और आसपास के माहौल से ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं। इसलिए मोबाइल पर कार्टून दिखाने के बजाय उसके साथ खेलें, गाना गाएं और बातें करें। दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन से दूरी रखना बेहतर है। हालांकि, दादा-दादी या नाना-नानी से कभी-कभी वीडियो कॉल पर बातचीत कराना ठीक है।

बच्चे के रोने पर तुरंत जवाब दें छोटे बच्चे अपनी जरूरत बताने के लिए रोते हैं। कभी उन्हें भूख लगती है, कभी नींद आती है और कभी वे सिर्फ आपकी गोद चाहते हैं। ऐसे में बच्चे को रोता छोड़ने के बजाय उसके पास जाएं और प्यार से शांत करें। उसे गोद में लें और समझने की कोशिश करें कि उसे क्या परेशानी है। जब बच्चे को भरोसा होता है कि जरूरत पड़ने पर माता-पिता उसके पास आएंगे, तो वह खुद को सेफ महसूस करता है।