आरण्य, ओरिन या बियांका…, रंगों के नाम पर रखे बेबी का प्यारा सा नाम
Baby Name On Colours: होली के आसपास घर में नन्हें मेहमान का आगमन हुता है। तो बेटा हो या बेटी इन रंगों के नाम पर बच्चे का नामकरण करें। ये यूनिक और हिंदी दोनों तरह के नाम बुलाने में आसान और बेहद सुंदर हैं।
होली के आसपास घर में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। तो उसे होली के रंगों से मिलते-जुलते नाम दें। ये नाम उसके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाएंगे। प्यारे से बच्चे को यूनिक और हटके नाम से बुलाना पसंद है तो रंगों के इन नामों को रखें। बेटे और बेटी के रंगों के नाम से जुड़े ये नाम बहुत ही प्यारे और यूनिक हैं।
रंगों के नाम पर बेटे-बेटी के नाम
1) आरण्य का मतलब है हरियाली
2) धवल यानि की सफेद रंग
3) लोहित यानि लाल रंग
4) आरक्त इस शब्द का मतलब है लाल रंग का चंदन, अपने बेटे को ये प्यारा सा नाम दे सकते हैं।
5) कुमकुम- घर में बेटी का जन्म हुआ है तो उसे प्यार भरा नाम दें कुमकुम, जो लाल रंग का होता है।
6) केसर- केसर नाम आप लड़के और लड़की दोनों का रख सकते हैं।
7) माणिक्य- बेटे का नाम कुछ यूनिक सा रखना चाहते हैं तो लाल रंग के रत्न माणिक्य के नाम पर रखें।
8) कपिंजल- ये यूनिक सा नाम, जिसका अर्थ होता है पीला रंग। अपनी बेटी को ये प्यारा सा नाम दें।
9) प्रफुल्ल- हरे रंग को उत्साह और हरियाली का रंग मानते हैं। प्रफुल्ल शब्द को हरे रंग से जोड़ते हैं।
10) नील- नील यानि नीला रंग, लड़कों के लिए ये नाम काफी पॉपुलर है।
11) पुष्कर- पुष्कर नाम का मतलब कई बार लोग नीला रंग का कमल बताते हैं।
12) रजत- रजत यानी सिल्वर रंग, बेबी ब्वॉय को ये नाम दिया जा सकता है।
13) अजुल- अजुल का मतलब है आसमानी रंग या हल्का नीला रंग। बेबी ब्वॉय के लिए ये नाम काफी सुंदर है।
14) विनिल- विनिल यानी नीला रंग, लड़कों के लिए ये नाम काफी यूनिक और बिल्कुल हटके है।
15) सुनील यानी गहरा नीला रंग, ये नाम वैसे तो काफी पुराना है।
16) श्याम- श्याम शब्द वैसे तो भगवान कृष्ण का एक नाम है लेकिन इसका अर्थ सांवला रंग भी होता है। बेबी ब्वॉय को ये नाम आप दे सकती हैं।
17) अलानी- बेटी को कुछ नया और यूनिक नाम देना चाहते हैं तो इस विदेशी नाम अलानी को चुनें, जिसका अर्थ होता है नारिंगी या संतरे का फल।
18) अंबर- अंबर से हिंदी में आकाश अर्थ लगाते हैं लेकिन अरबी में अंबर का मतलब पीला नारंगी रंग का रत्न होता है।
19) बियांका- बियांका नाम इटैलियन है, जिसका अर्थ होता है सफेद।
20) क्रिस्टल- क्रिस्टल शब्द ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है बर्फ या कांच का टुकड़ा, साफ कांच।
21) ओरिन- बेटे को ये आयरिश नाम दें, जिसका अर्थ होता है हल्का हरा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
