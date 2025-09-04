बेटे को दें प्यार सा यूनिक नाम, ये हैं संस्कृत बेबी बॉय नेम्स का परफेक्ट कलेक्शन unique hindu baby boy sanskrit names with meaning bacchon ke naam ki list in hindi, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
बेटे को दें प्यार सा यूनिक नाम, ये हैं संस्कृत बेबी बॉय नेम्स का परफेक्ट कलेक्शन

Hindu Baby Boy Sanskrit Names : ये ट्रेड्रिशनल और मॉर्डन नेम्स का परफेक्ट संस्कृत बेबी नेम्स कलेक्शन आपको बेहद पसंद आने वाला है। इस लिस्ट में शामिल हर नाम के साथ उसका मतलब भी दिया गया है। ताकि आप अपने बच्चे में जैसे संस्कार देखना चाहते हैं उसे वैसा ही नाम पसंद करके दे सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:18 PM


बच्चों के नाम का उनकी पर्सनालिटी पर भी गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि माता-पिता बच्चों के लिए मॉर्डन नाम ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल नाम भी ढूंढते हैं। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई ऐसा हिंदू नाम ढूंढ रहे हैं ,जो सुनने में प्यारा और अर्थपूर्ण होने के साथ आजकल के बेबी नेम्स ट्रेंड के साथ भी मैच हो जाए तो ये ट्रेड्रिशनल और मॉर्डन नेम्स का परफेक्ट संस्कृत बेबी नेम्स कलेक्शन आपको बेहद पसंद आने वाला है। इन नामों में हमारी परंपराएं, हमारे देवी-देवताओं के गुण और जीवन के उच्च आदर्श समाए रहते हैं। इन नामों को लेने से आपके बच्चे को एक सुंदर पहचान के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। इस लिस्ट में शामिल हर नाम के साथ उसका मतलब भी दिया गया है। ताकि आप अपने बच्चे में जैसे संस्कार देखना चाहते हैं उसे वैसा ही नाम पसंद करके दे सकते हैं।

हिंदू लड़कों के लिए संस्कृत बेबी नेम्स

आरव- शांत, शांत

आरित- सुबह के सूरज की पहली किरण

अद्वैत - अद्वितीय, ईश्वर का एक रूप

आर्यन- महान, आर्यों की भूमि

सावर- शिव का एक नाम

शिवांश- भगवान शिव का अंश

सात्विक- पवित्र, शुद्ध

साकेत- तीर्थ स्थान

आर्य – श्रेष्ठ, कुलीन, सम्मानित

विवान – भगवान कृष्ण का दूसरा नाम, पूर्णता का प्रतीक

ऋत्विक – यज्ञ कराने वाला, पवित्र कार्य करने वाला

युगांत – युग का अंत, एक नई शुरुआत

अर्चित- पूजित।

अच्युत- अर्थात 'अविनाशी।

अतुल्य- इसका मतलब है 'अतुलनीय'

भार्गव- भगवान शिव, जो भय को दूर करते हैं

भव्य- भव्य, शानदार

भुवन- पृथ्वी

चंदन- चंदन

