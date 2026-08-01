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बच्चा फोन ही नहीं छोड़ता? बस ये 1 सेटिंग ऑन कर दें, दोबारा हाथ भी नहीं लगाएगा!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपके बच्चे को भी फोन की बुरी आदत लग गई है? ऐसे में उन्हें डांटने से बात नहीं बनने वाली, बल्कि एक स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत है। आपको बस अपने फोन में एक सेटिंग ऑन करनी है, फिर देखिएगा कैसे फोन को हाथ भी नहीं लगाएगा आपका बच्चा।

Phone Addiction in Kids
बच्चों में फोन चलाने की आदत

आजकल लगभग हर घर में एक जैसी परेशानी देखने को मिलती है। बच्चे बार-बार मोबाइल मांगते हैं और मना करने पर जिद या गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। अगर आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो मोबाइल छिपाने या हर समय बच्चों से बहस करने की बजाय एक आसान तरीका आजमा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी मोबाइल का एक सेटिंग बदलना है और बच्चे खुद- ब-खुद मोबाइल से दूरी बना लेंगे। चलिए जानते हैं कि ये सेटिंग कौन सी है और इसे कैसे चेंज कर सकते हैं।

बच्चे को मोबाइल से ज्यादा उसकी रंग बिरंगी स्क्रीन अट्रैक्ट करती है

मोबाइल में दिखने वाले चमकीले रंग, कलरफुल अट्रैक्टिव वीडियो और रंग-बिरंगे विजुअल बच्चों का ध्यान जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट लेते हैं। यही वजह है कि वे बार-बार फोन देखने की जिद करते हैं। ऐसे में बच्चे को डांटने या उन पर चिल्लाने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन को कम अट्रैक्टिव बनाना एक आसान तरीका हो सकता है।

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ग्रे स्केल मोड क्या है?

ग्रे स्केल एक ऐसी सेटिंग है, जिसमें मोबाइल की पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले-सफेद रंग में दिखाई देती है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रीन से सभी रंग हट जाते हैं। जब वीडियो और गेम पहले जैसे रंगीन नहीं दिखते, तो बच्चे को मोबाइल पहले जैसी अट्रैक्टिव नहीं लगती।

iPhone में ग्रे स्केल कैसे ऑन करें?

अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले Settings में जाएं। इसके बाद Accessibility खोलें। फिर Display & Text Size में जाएं। यहां Color Filters का विकल्प मिलेगा। इसे ऑन करें और Grayscale चुन लें। इसके बाद आपकी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने लगेगी।

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Android फोन में यह सेटिंग कैसे करें?

Android फोन में सबसे पहले Settings खोलें। इसके बाद Accessibility में जाएं। फिर Visibility Enhancement या अपने फोन में उपलब्ध इसी तरह के विकल्प में जाएं। यहां Color Adjustment खोलें और Grayscale चुन लें। अगर आपके फोन में यह विकल्प आसानी से नहीं मिल रहा है, तो Settings के सर्च बॉक्स में Bedtime Mode लिखकर भी इसे खोज सकते हैं। कई फोन में यह सुविधा वहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है।

शॉर्टकट से भी कर सकते हैं ऑन

अगर आप बार-बार इस सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कई फोन में इसके लिए शॉर्टकट भी दिया जाता है। ऐसे फोन में पावर बटन को तीन बार दबाकर ग्रे स्केल मोड को जल्दी चालू किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सभी डिवाइस में एक जैसी नहीं होती, इसलिए यह आपके फोन के मॉडल पर निर्भर करेगी।

क्या इससे बच्चे मोबाइल देखना छोड़ देंगे?

ग्रे स्केल मोड ऑन करने के बाद स्क्रीन की चमक और रंग खत्म हो जाते हैं। इससे कई बच्चों को मोबाइल पहले जितना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ऐसे में उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो सकता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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