जल्दी बनना चाहते हैं मम्मी-पापा? फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से जानें कपल्स कब और कितनी बार हो इंटीमेट

संक्षेप: फर्टिलिटी विशेषज्ञों की मानें तो कंसीव करना सि्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही 'टाइमिंग' और 'बायोलॉजी' का एक सटीक मेल भी है। अगर आप भी जल्द अपने घर नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनना चाहते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आशिक अली ने कपल्स को पांच खास बातों का ध्यान रखने की सलाह ही है।

माता-पिता बनने की खुशी दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक होती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी के साथ खानपान की खराब आदतें मिलकर कई कपल्स के लिए यह राह थोड़ी मुश्किल बना देती है। जिसकी वजह से अक्सर कपल्स इस उलझन से घिरे रहते हैं कि आखिर जल्दी कंसीव करने के लिए उन्हें किस समय और कितनी बार शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। क्या रोज संबंध बनाना जरूरी है या फिर किसी खास दिन का इंतजार करना बेहतर है? फर्टिलिटी विशेषज्ञों की मानें तो कंसीव करना सि्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही 'टाइमिंग' और 'बायोलॉजी' का एक सटीक मेल भी है। अगर आप भी जल्द अपने घर नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनना चाहते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आशिक अली ने अपने इंस्‍टाग्राम वीड‍ियो में कपल्स को पांच खास बातों का ध्यान रखने की सलाह ही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कपल्स रखें इन 5 बातों का खास ख्याल 1-2 दिन में एक बार- जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार संबंध बनाना चाहिए।

2- स्पर्म की सेहत- एक दिन में कई बार संबंध बनाने से शुक्राणु की संख्या में कमी आ जाती है। दरअसल, दिन में कई बार संबंध बनाने से स्पर्म काउंट की गुणवत्ता कम हो सकती है और महिला के कंसीव करने की संभावना कम हो सकती है। इसलिए दिन में एक बार या एक दिन का अंतर रखना बेहतर है।

3- समय का सही गणित- शुक्राणु एक महिला के शरीर के अंदर लगभग 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। जबकि अंडा केवल 12 से 24 घंटे ही सक्रिय रहता है। इसलिए, ओव्यूलेशन होने से 1-2 दिन पहले संबंध बनाना सबसे ज्यादा सफल रहता है। इस सही समय पर संभोग करने से गर्भ ठहरता है।

4- किस दिन इंटीमेट होना फायदेमंद- पीरियड के 14वें दिन के आसपास संबंध बनाना चाहिए। जिससे गर्भ ठहरने के ज्यादा चांस बने रहते हैं। इसके लिए ओव्यूलेशन (Ovulation) की प्रकिया को समझें। प्रेग्नेंसी के लिए सबसे जरूरी है 'फर्टाइल विंडो'। एक महिला के मासिक चक्र के बीच के वो 5-6 दिन जब अंडाशय से अंडा बाहर आता है, गर्भधारण के लिए सबसे सटीक समय होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है, तो 12वें से 16वें दिन के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण है।