Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडtrying to get pregnant soon fertility expert suggest how often and when couples should have intimate for pregnancy
जल्दी बनना चाहते हैं मम्मी-पापा? फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से जानें कपल्स कब और कितनी बार हो इंटीमेट

जल्दी बनना चाहते हैं मम्मी-पापा? फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से जानें कपल्स कब और कितनी बार हो इंटीमेट

संक्षेप:

फर्टिलिटी विशेषज्ञों की मानें तो कंसीव करना सि्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही 'टाइमिंग' और 'बायोलॉजी' का एक सटीक मेल भी है। अगर आप भी जल्द अपने घर नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनना चाहते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आशिक अली ने कपल्स को पांच खास बातों का ध्यान रखने की सलाह ही है।

Jan 06, 2026 12:00 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माता-पिता बनने की खुशी दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक होती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी के साथ खानपान की खराब आदतें मिलकर कई कपल्स के लिए यह राह थोड़ी मुश्किल बना देती है। जिसकी वजह से अक्सर कपल्स इस उलझन से घिरे रहते हैं कि आखिर जल्दी कंसीव करने के लिए उन्हें किस समय और कितनी बार शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। क्या रोज संबंध बनाना जरूरी है या फिर किसी खास दिन का इंतजार करना बेहतर है? फर्टिलिटी विशेषज्ञों की मानें तो कंसीव करना सि्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही 'टाइमिंग' और 'बायोलॉजी' का एक सटीक मेल भी है। अगर आप भी जल्द अपने घर नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनना चाहते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आशिक अली ने अपने इंस्‍टाग्राम वीड‍ियो में कपल्स को पांच खास बातों का ध्यान रखने की सलाह ही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कपल्स रखें इन 5 बातों का खास ख्याल

1-2 दिन में एक बार- जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार संबंध बनाना चाहिए।

2- स्पर्म की सेहत- एक दिन में कई बार संबंध बनाने से शुक्राणु की संख्या में कमी आ जाती है। दरअसल, दिन में कई बार संबंध बनाने से स्पर्म काउंट की गुणवत्ता कम हो सकती है और महिला के कंसीव करने की संभावना कम हो सकती है। इसलिए दिन में एक बार या एक दिन का अंतर रखना बेहतर है।

ये भी पढ़ें:पेट की चर्बी से जल्द चाहते हैं छुटकारा, तो ये है सीढ़ियां चढ़ने का सही तरीका

3- समय का सही गणित- शुक्राणु एक महिला के शरीर के अंदर लगभग 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। जबकि अंडा केवल 12 से 24 घंटे ही सक्रिय रहता है। इसलिए, ओव्यूलेशन होने से 1-2 दिन पहले संबंध बनाना सबसे ज्यादा सफल रहता है। इस सही समय पर संभोग करने से गर्भ ठहरता है।

4- किस दिन इंटीमेट होना फायदेमंद- पीरियड के 14वें दिन के आसपास संबंध बनाना चाहिए। जिससे गर्भ ठहरने के ज्यादा चांस बने रहते हैं। इसके लिए ओव्यूलेशन (Ovulation) की प्रकिया को समझें। प्रेग्नेंसी के लिए सबसे जरूरी है 'फर्टाइल विंडो'। एक महिला के मासिक चक्र के बीच के वो 5-6 दिन जब अंडाशय से अंडा बाहर आता है, गर्भधारण के लिए सबसे सटीक समय होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है, तो 12वें से 16वें दिन के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण है।

5- इंटीमेट होने के लिए कौन सा समय सही- एक अन्‍य वीड‍ियो में एक्‍सपर्ट ने बताया है कि रिसर्च के अनुसार सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच पुरुषों की फर्टिलिटी सबसे अधिक पीक पर होती है। इसील‍िए यह समय प्रेग्‍नेंसी के लिए बेहतर माना जाता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।