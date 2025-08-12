मां-बाप की ये गलतियां कर देती हैं बच्चे का भविष्य बर्बाद, प्रेमानंद जी महाराज से जानें These mistakes of parents ruins child future bad parenting habits shares Premanand Ji Maharaj, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
छोटी-सी उम्र में बच्चों का गलत रास्ते पर चल पड़ना, हर परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि इसकी वजह पेरेंट्स की ही कुछ आदतों और गलतियों में छुपी है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 01:04 PM
आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनका पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता या फिर कम उम्र में ही बच्चा बिगड़ने लगा है। छोटी-सी उम्र में बच्चों का गलत रास्ते पर चल पड़ना, हर परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि इसकी वजह पेरेंट्स की ही कुछ आदतों और गलतियों में छुपी है। उनका कहना है कि अगर बचपन से ही बच्चों पर सही अनुशासन रखा जाए और उनसे मर्यादा का पालन करवाया जाए, तो वे संस्कारी और जिम्मेदार बन सकते हैं। चलिए जानते हैं पेरेंट्स की कौन सी गलतियां की वजह से बिगड़ने लगती है बच्चों की आदत।

मोबाइल का जल्दी मिलना एक बड़ी गलती

आजकल ज्यादातर पेरेंट्स कम उम्र में ही अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं। शुरू में तो ये सिर्फ खेलने या वीडियो देखने के लिए होता है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे बच्चों को स्क्रीन की लत में डाल देती है। इससे ना केवल पढ़ाई पर असर पड़ता है, बल्कि बच्चे का स्वभाव भी बदलने लगता है। महाराज का कहना है कि माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चे को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। इसके साथ ही बच्चे को मोबाइल दिलवाने के बजाय उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करना शुरू करें।

बचपन से ही अनुशासन का महत्व

संत प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि परिवार में अनुशासन तभी रह सकता है जब बचपन से ही बच्चों को सही तरीके से इसे सिखाया जाए। छोटी उम्र में बच्चे जो सीखते हैं, वही उनकी सोच और आदतों का आधार बन जाता है। अगर पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चों पर थोड़ा-सा सख्ती रखें और स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करवाएं, तो आगे चलकर ऐसे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।

बच्चों की धमकी से ना डरें

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, आज की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जब बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं और पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं, तो कई बार बच्चे उन्हें धमकी देने लगते हैं। इस पर माता-पिता डर जाते हैं और सोचते हैं कि मामले को बढ़ाने से अच्छा है कि जैसे चल रहा है, वैसे ही चलने दें। लेकिन पेरेंट्स की ये सोच बच्चों को और बिगाड़ देती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बिना गुस्सा किए, शांत रहते हुए, बिना बच्चे की धमकी से डरे अपने लिए गए किसी भी निर्णय पर अडिग रहें।

प्यार और सख्ती का संतुलन बनाए रखना जरूरी

प्रेमानंद महाराज का कहना है कि बच्चों को प्यार से रखना जरूरी है, लेकिन समय-समय पर सख्ती भी उतनी ही जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो क्रोध का नाटक भी किया जा सकता है, ताकि बच्चे समझें कि हर गलती की एक सीमा होती है। सही समय पर सही तरीके से समझाने से बच्चे ना केवल सुधरते हैं बल्कि माता-पिता के प्रति सम्मान भी बनाए रखते हैं।

(Image Credit: Pinterest)

Parenting Tips Premanand Ji Maharaj

