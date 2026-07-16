बच्चे को लाइफ में टॉप पर ला देंगी ये 6 आदतें, कोच बोलीं- पैरेंट्स जरूर सिखाएं!
Parenting Tips: कुछ ऐसी आदतें हैं जो बच्चों में सही समय पर डाल दी जाएं, तो लाइफ में वो काफी अच्छा कर सकते हैं। पैरेंटिंग कोच ने ऐसी ही 6 आदतों की लिस्ट शेयर की है, जो जीवन में बहुत काम आती हैं।
हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, आत्मविश्वासी बने और जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए अक्सर हम अच्छी स्कूलिंग, ट्यूशन और दूसरी सुविधाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन पेरेंटिंग कोच पूनम मेहरा का कहना है कि बच्चे की सबसे बड़ी सीख घर से शुरू होती है। बच्चे अपने माता-पिता की बातों से कम और उनके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। घर का माहौल, माता-पिता का एक-दूसरे से बात करने का तरीका और बच्चों के साथ उनका व्यवहार, इन सबका सीधा असर बच्चे की सोच और आत्मविश्वास पर पड़ता है। आइए जानते हैं पेरेंटिंग कोच पूनम मेहरा के मुताबिक कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जो बच्चे को सफल इंसान बनाने में मदद करती हैं।
बच्चे सबसे पहले आपके व्यवहार से सीखते हैं
पेरेंटिंग कोच पूनम मेहरा के अनुसार, बच्चे हर छोटी-बड़ी बात को ध्यान से देखते हैं। अगर मां छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करती है या जोर-जोर से चिल्लाती है, तो बच्चे के मन में भी इसका असर पड़ता है। धीरे-धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि ऐसा व्यवहार सामान्य है। वहीं अगर मां हर स्थिति को शांत रहकर और सम्मान के साथ संभालती है, तो बच्चा भी यही तरीका सीखता है। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह खुद की भी इज्जत करना सीखता है।
शांत रहना बच्चों को आत्मविश्वासी बनाता है
पूनम मेहरा का कहना है कि बच्चे यह भी देखते हैं कि उनकी मां कब बोलती है, कितना बोलती है और कब चुप रहना बेहतर समझती है। हर बात पर रिएक्शन देने की बजाय अगर माता-पिता सोच-समझकर बात करते हैं, तो बच्चे भी धैर्य रखना सीखते हैं। ऐसे माहौल में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है।
सम्मान दिखाने से बच्चे भी सम्मान करना सीखते हैं
कोच बताती हैं कि असली सम्मान महंगे कपड़े पहनने या दिखावे से नहीं मिलता। सम्मान उस इंसान को मिलता है, जिसकी बातों में समझदारी और भरोसा हो। जब बच्चा अपनी मां को खुद का सम्मान करते हुए देखता है, तो वह भी खुद की कद्र करना सीखता है। यही आदत आगे चलकर उसके पर्सनेलिटी को मजबूत बनाती है।
बच्चों की बात ध्यान से सुनना भी जरूरी है
पूनम मेहरा का कहना है कि जब बच्चा कुछ कहे, तो उसकी बात पूरी ध्यान से सुनें। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए सुनें। जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात की अहमियत है, तो वह खुलकर अपनी बातें शेयर करता है। इससे उसके अंदर ध्यान से सुनने की आदत भी विकसित होती है, जो पढ़ाई और दूसरे कामों में फोकस बनाए रखने में मदद कर सकती है।
माता-पिता का रिश्ता भी बच्चों पर असर डालता है
बच्चे अपने माता-पिता के रिश्ते से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके माता-पिता एक-दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो उनके मन में भी अच्छे रिश्तों की समझ बनती है। इससे बच्चे के अंदर सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत होती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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