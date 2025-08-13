मां-बाप की ये 5 गलतियां कर देती हैं बच्चे को दूर, छिपाने लगते हैं मन की बातें

Parenting Mistakes: कई बार पेरेंट्स अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बच्चा धीरे-धीरे चुप रहने लगता है और अपनी बातें छिपाने लगता है। ऐसे में बच्चे इमोशनली पैरेंट्स के साथ उतना सहज नहीं हो पाते।

घर का माहौल बच्चे के मन और आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर घर में प्यार, भरोसा और अपनापन है, तो बच्चा अपनी हर छोटी-बड़ी बात आसानी से शेयर करता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बच्चा धीरे-धीरे चुप रहने लगता है और अपनी बातें घर से छुपाने लगता है। ऐसे में बच्चे इमोशनली पैरेंट्स के साथ उतना सहज नहीं हो पाते। इसके अलावा कई बार बाहरी लोगों के साथ ज्यादा खुल जाते हैं, जो उन्हें गलत दिशा भी दिखा सकते हैं। आइए जानते हैं पैरेंट्स की इन्हीं गलतियों के बारे में, जो बच्चों को बातें छिपाने की लिए प्रेरित करती हैं।

छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना जब जाने-अनजाने में बच्चे से कोई गलती हो जाती है और पेरेंट्स उसकी बात को सुनने के बजाय छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को डांटना या गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा पेरेंट्स से डरने लगता है। ऐसे में बच्चों से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अगर वो ये बात घर बताएंगे तो उन्हें खूब डांट पड़ेगी। मन में बैठे इसी डर की वजह से बच्चा धीरे-धीरे बातों को छिपाना शुरू कर देता है। ऐसे में यह जरूरी है कि पैरेंट्स बच्चों को हर गलती पर डांटने के बजाय प्यार से समझाएं।

बच्चों की बातों को नजरअंदाज करना जब बच्चे की बातों को नजरअंदाज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा धीरे-धीरे बातें छिपाना शुरू कर देता है। कई बार बच्चा अपनी किसी परेशानी या एक्सपीरियंस को शेयर करता है और पेरेंट्स ध्यान से सुनने के बजाय उसे टाल देते हैं या बात को मजाक में उड़ा देते हैं, तो बच्चा महसूस करता है कि उसकी बातें मायने नहीं रखतीं। ऐसे में धीरे-धीरे अपने इमोशंस को शेयर करना बंद कर देता है और चुप रहना सीख जाता है।

दूसरों से तुलना करना जब पेरेंट्स बार-बार बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, जैसे- 'देखो वो कितना अच्छा है' या 'तुम उससे कम हो'; तो पेरेंट्स की इन बातों से बच्चे के आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है। दूसरों से तुलना करने पर बच्चा खुद को कमतर महसूस करता है और उसे लगने लगता है कि घर वाले उसे या उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में भी बच्चा अपने विचार और इमोशंस छुपाने लगता है और पैरेंट्स से अलग होने लगता है।

बच्चों पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखना अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं तब भी बच्चे बातें छिपाना शुरू कर देते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों की हर चीज पर नजर रखते हैं, उनके हर फैसले पर अपनी राय थोपते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगता है। कई बार अपनी आजादी के लिए वो बातें छिपाना भी शुरू कर देता है। जबकि इसके विपरीत जब बच्चे को खुला माहौल और आजादी दी जाती है, तो बच्चा बिना डरे पैरेंट्स के साथ अपने मन में चल रही सारी बातें शेयर करता है।