आखिर किसपर गया है बच्चा? जानें वो 5 गुण जो पिता से ही मिलते हैं!

संक्षेप: पिता के जीन बच्चे के कई शारीरिक और मानसिक गुणों को प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा गुप्ता के अनुसार वो कौन से गुण है, जो बच्चे को सिर्फ उसके पिता से मिलते हैं।

एक बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वह अपने माता और पिता दोनों से कुछ ना कुछ गुण लेकर आता है। कुछ विशेषताएँ मां से मिलती हैं, तो कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता से मिलते हैं। यह नेचर का एक बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें पिता के जीन बच्चे के कई शारीरिक और मानसिक गुणों को प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीना गुप्ता के अनुसार वो कौन से गुण है, जो बच्चे को सिर्फ उसके पिता से मिलते हैं।

बच्चे का जेंडर डॉ. मनीषा बताती हैं कि बच्चे का जेंडर यानी वह लड़का होगा या लड़की, यह पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। पिता के पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं—'X' और 'Y'। अगर पिता का X क्रोमोसोम मां के क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, वहीं अगर Y क्रोमोसोम मिलता है तो बच्चा लड़का होता है। इस प्रोसेस में मां का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए यह कहना सही है कि बच्चे का जेंडर पिता की ओर से ही तय होता है।

हेयर बाल्डनेस जीन अक्सर देखा जाता है कि किसी घर में पिता गंजे हैं तो बेटे में भी वैसी ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। डॉ. मनीषा मीना गुप्ता के अनुसार, बाल झड़ने या बाल्डनेस का संबंध भी पिता के जीन से होता है। यानी बच्चे के सिर के बाल कब और कैसे झड़ेंगे, या उन्हें गंजेपन की समस्या कितनी जल्दी होगी, ये ज्यादातर पिता के जेनेटिक पैटर्न पर निर्भर करता है। इसमें मां का बहुत कम या कोई रोल नहीं होता।

मसल्स स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बच्चे की एक्टिवनेस, मसल्स की ताकत और शरीर की इम्यूनिटी पावर भी पिता से जुड़ी होती है। डॉ के अनुसार, अगर पिता का शरीर मजबूत और इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो बच्चे में भी वही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह जीन के जरिए पिता से बच्चे में आती हैं। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों के पिता की फिटनेस बेहतर होती है, उनके बच्चे भी शारीरिक रूप से अधिक एक्टिव रहते हैं।

ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पिता के क्रोमोसोम से ज्यादा प्रभावित होता है। डॉ. मनीषा कहती हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कई बार पिता से सीधा मेल खाता है। मां का रोल इस प्रक्रिया में बहुत सीमित होता है। यही वजह है कि किसी परिवार में बच्चों के ब्लड ग्रुप पिता के समान पाए जाते हैं, जबकि मां का ब्लड ग्रुप अलग होता है।