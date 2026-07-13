सुरभि ज्योति ने बेटी का नाम रखा 'सहर', स अक्षर से ऐसे ही 15 यूनिक नामों की देखें लिस्ट

एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपनी बेटी का नाम सहर रखा है। अगर आप भी अपनी बिटिया के लिए स अक्षर से नाम खोज रहे हैं, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी और मॉडर्न नामों की लिस्ट दिखाते हैं। इनमें से आप 1 नाम चुन सकते हैं, जिनका अर्थ भी प्यारा होगा।

सीरियल 'कुबूल है' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों मदरहुड एन्जॉय कर रही है और 13 जून को उन्होंने बेटी को जन्म दिया था। सुरभि ने बेटी को 1 महीना पूरा होने पर उसका नामकरण किया है और प्यारा सा नाम सहर रखा है। सहर से सुरभि के कई कनेक्शन जुड़े हुए हैं। सीरियल में उनके किरदार का नाम भी सहर था और इस नाम का अर्थ होता है- पहली किरण, भोर, सूर्योदय और नई शुरुआत। उन्होंने बेटी के हाथ की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा तुम हमारी जिंदगी में आई और सबकुछ रौशन कर दिया। अगर आप भी सहर की तरह प्यारा नाम बेटी के लिए खोज रहे हैं, तो हम आपको 15 यूनिक नामों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। ये नाम और उनके अर्थ बहुत ही प्यारे होंगे।

15 नामों की लिस्ट- 1- सान्वी- सान्वी आज के समय के सबसे पसंदीदा नामों में से एक है। यह नाम सुख, समृद्धि और शुभता का संदेश देता है। इसका अर्थ देवी लक्ष्मी, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है।

2- सारिका- सारिका का मतलब होता है मधुर स्वर वाली चिड़िया (मैना), सुंदर वाणी। यह नाम कोमलता, मधुर स्वभाव और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है।

3- समायरा- ईश्वर की कृपा, मनमोहक और आकर्षक। समायरा एक मॉडर्न और स्टाइलिश नाम है, जिसे आजकल कई माता-पिता पसंद कर रहे हैं।

4- सिया- माता सीता का नाम सिया भी ट्रेंड में है। सिया छोटा, सरल और बेहद लोकप्रिय नाम है, जो प्रेम, त्याग और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।

5- सनाया- यह नाम मॉडर्न होने के साथ पॉजिटिव, खुशहाली और खास पहचान का एहसास कराता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, विशिष्ट और प्रशंसा के योग्य।

6- सृष्टि- सृष्टि नाम नई शुरुआत, रचनात्मकता और जीवन की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। सृजन, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड इसका अर्थ होता है।

7- सौम्या- शांत, कोमल और सौम्य स्वभाव वाली अर्थ होता है सौम्या का। यह नाम विनम्रता, शालीनता और सकारात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है।

8- स्वरा- स्वरा का मतलब हुआ संगीत का स्वर, मधुर आवाज। स्वरा एक खूबसूरत और ट्रेंडी नाम है, जो कला, संगीत से जुड़ा माना जाता है।

9- सार्थी- यह नाम नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसका अर्थ होता है मार्गदर्शक, सही राह दिखाने वाली।

10- सार्थिका- सफल, उद्देश्य को पूरा करने वाली को सार्थिका कहते हैं। यह नाम मेहनत, उपलब्धि और जीवन में सफलता का संदेश देता है।

11- सुधीक्षा - इस नाम का मतलब होता है, शुभ इच्छा, अच्छा संकल्प। सुधीक्षा नाम सकारात्मक सोच, अच्छे विचार और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक माना जाता है।

12- स्नेहा- इस नाम का मतलब होता है प्रेम, स्नेह और अपनापन। यह नाम रिश्तों में प्यार, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है।

13- समीक्षा- इस नाम का मतलब होता है गहराई से परखना, विचार करना। यह नाम बुद्धिमत्ता, समझदारी और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है।

14- साची- साची छोटा, आकर्षक और अर्थपूर्ण नाम है, जो सत्यनिष्ठा और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है सत्य, पवित्र; इंद्राणी का एक नाम।