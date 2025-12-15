बच्चों की धूप से दोस्ती क्यों जरूरी? इस विटामिन की कमी है खतरनाक, जानिए उपचार

संक्षेप: खिड़की से आने वाली धूप से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कांच UVB किरणों को रोक देता है। खाने की आदतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फोर्टिफाइड दूध, अंडे की जर्दी या मछली जैसे विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं।

विटामिन डी को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है, क्योंकि यह धूप में रहने से शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। हालांकि आजकल के इनडोर लाइफस्टाइल कल्चर की वजह से ज्यादातर बहुत छोटे बच्चों को धूप से दूर रखा जाता है। जो टॉडलर्स पहले घंटों बाहर खेलते थे, वे आजकल ज्यादातर समय घर, डे-केयर या गैजेट्स से ही घिरे रहते हैं। यही वजह है कि बहुत कम उम्र में ही छोटे बच्चों को भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है।

बच्चों में विटीमिन डी की कमी के कारण मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मेधा कहती हैं कि धूप विटामिन D का सबसे भरोसेमंद स्रोत है, लेकिन कई माता-पिता गर्मी, प्रदूषण या सुरक्षा कारणों से बच्चों को बाहर ले जाने से बचते हैं। ऊपर से सनस्क्रीन का अधिक इस्तेमाल भी विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। इसके अलावा, खिड़की से आने वाली धूप से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कांच UVB किरणों को रोक देता है। खाने की आदतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फोर्टिफाइड दूध, अंडे की जर्दी या मछली जैसे विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं।

विटामिन D की कमी से होने वाली समस्याएं विटामिन D की कमी से बच्चों की इम्युनिटी कमजोर हो सकती है, हड्डियों और मसल्स का विकास प्रभावित हो सकता है, नींद और मूड पर भी असर पड़ सकता है। ज्यादा कमी होने पर चलने में देरी, बार-बार संक्रमण होना, हड्डियों का कमजोर होना या रिकेट्स जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

विटामिन D की कमी पूरी करने में मदद करेंगे ये टिप्स सीके बिरला अस्पताल में नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम सिदाना कहती हैं कि रोजाना 15–20 मिनट की सुरक्षित सुबह की धूप, विटामिन डी से भरपूर या फोर्टिफाइड फूड्स और डॉक्टर की सलाह से दिए गए सप्लीमेंट्स बच्चों में इस कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि , ये सभी चीजें इस विटामिन की कमी को पूरा करने में अपने आप में काफी नहीं है। बच्चों की हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम को सही तरह से असर करने के लिए शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं है, तो सिर्फ सप्लीमेंट देने से भी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं बन पातीं।

आउटडोर प्ले क्यों है जरूरी आउटडोर प्ले सिर्फ विटामिन डी के लिए ही नहीं, बल्कि मजबूत हड्डियों, बेहतर मोटर स्किल्स और अच्छे भावनात्मक विकास के लिए भी फायदेमंद होता है। फोर्टिफाइड दूध, अंडे या फैटी फिश से रोजाना जरूरी 400–600 IU विटामिन डी मिल पाना मुश्किल होता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी रह जाती है, जिससे रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना, ग्रोथ में देरी और इम्युनिटी कमजोर पड़ सकती है।

आउटडोर प्ले बने अनिवार्य हिस्सा इस विषय पर समाज के स्तर पर जागरूकता फैलाना जरूरी है। माता-पिता, स्कूल और एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में आउटडोर प्ले एक अनिवार्य हिस्सा बने। स्कूल के पाठ्यक्रम और शुरुआती शिक्षा कार्यक्रमों में बाहर खेलने और फिजिकल एक्टिविटी को वैकल्पिक नहीं, बल्कि जरूरी माना जाना चाहिए।