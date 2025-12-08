Hindustan Hindi News
जादू की तरह करते हैं काम सुधा मूर्ति के 5 पेरेंटिंग टिप्स, बच्चे बनते हैं जिम्मेदार

संक्षेप:

Sudha Murthy's 5 Parenting Tips : अगर बच्चों की परवरिश के दौरान आप यह सोचकर परेशान हो रही हैं कि अपने बच्चे को कामयाब और जिम्मेदार कैसे बनाए तो जानी-मानी लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति के सुझाव आपकी मदद कर सकते हैं।

Dec 08, 2025 01:02 pm IST
बच्चों को अच्छी परवरिश देना, सुनने में भले ही बेहद आसान काम लगता हो, लेकिन वास्तव में किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। समय पर लिए गए सही फैसले और कदम, ना सिर्फ बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से बच्चों के स्वभाव में भी काफी बदलाव देखा जाता है। जो ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ बल्कि करियर पर भी बुरा असर डाल सकता है। अगर बच्चों की परवरिश के दौरान आप यह सोचकर परेशान हो रही हैं कि अपने बच्चे को कामयाब और जिम्मेदार कैसे बनाए तो जानी-मानी लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति के सुझाव आपकी मदद कर सकते हैं। सुधा मूर्ति लाइफ से जुड़े कई अनुभवों को शेयर करते हुए बच्‍चों को सही परवरिश देने के तरीके शेयर करती रहती हैं। उनकी हर किताब में बच्‍चों की परवरिश में वैल्‍यू एड करने की बात जरूर मिलती है।

बच्चों को दें उदाहरण

बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर अधिक सीखते हैं। ऐसे में सुधा मूर्ति पेरेंट्स को हमेशा यह सीख देती हैं कि अपने व्यवहार में दयालुता, ईमानदारी और सम्मान का भाव बनाए रखें। अपने बच्चे के सामने एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने का प्रयास करें। आपका बच्चा आपको जैसा करते हुए देखेगा, वैसा ही खुद भी जीवन में बनने की कोशिश करेगा।

पढ़ने और सीखने के लिए करें मोटिवेट

बच्‍चों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ उनके बौद्धिक विकास में भी किताबों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों को कम उम्र से ही बौद्धिक चर्चाओं में शामिल करें ओर पढ़ने और जीवनभर सीखते रहने की आदत को प्यार से बढ़ावा दें।

पैसे की कीमत सिखाएं

बच्चों को उन्हें दी जाने वाली पॉकेट मनी का सही उपयोग करना सिखाएं। उन्हें उनकी मनचाही चीज खरीदते समय पैसों की बचत कैसे करनी है, यह भी बताएं। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां देने से उनमें कृतज्ञता और वित्तीय अनुशासन दोनों बेहतर होते हैं।

विनम्रता का गुण सिखाएं

एक विनम्र बच्चा जीवन के हर मोड़ पर दूसरे लोगों से सम्मान ही पाता है। बच्चों को सफलता का जश्न गरिमा के साथ मनाना और असफलता को बिना शर्मिंदगी के स्वीकार करना सिखाएं। सुधा मूर्ति इस बात पर हमेशा जोर देती हैं कि उपलब्धियों से कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, बच्चों में विनम्रता का संबंध साथियों द्वारा बेहतर स्वीकृति, मजबूत रिश्तों और असफलताओं का सामना करने की क्षमता से है।

हर किसी के सपने अलग-अलग होते हैं

हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई खास पेशा चुनें और कुछ खास गुणों को अपनाएं। हालांकि, ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि बच्चों के अपने अलग-अलग सपने भी हो सकते हैं, जो उनके माता-पिता की आकांक्षाओं से मेल नहीं खा सकते। इसलिए माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने दें।

लेखक के बारे में

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
