कंपकंपाती ठंड में सही तरह से रखें न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल, ये टिप्स आएंगी काम

How to Take Care of Newborn Baby: कपकपाती ठंड में अगर न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल सही से न रखा जाए तो उसे निमोनिया होने का खतरा रहता है। न्यूबॉर्न बेबी का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। ऐसे में वे संक्रमण और मौसमी फ्लू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही उनकी त्वचा बेहद मुलायम होती है, जिससे रैशेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, सर्दियों में अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना जरूरी होता है। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। देखिए-



धूप है सबसे जरूरी

सूरज विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है। बच्चे को नहलाने के बाद, उसके साथ कुछ समय धूप में बिताएं। सूरज की किरणें कीटाणुओं को मारती है और शरीर को गर्मी देती हैं।

यूं मेंटेन करें हाइजीन

हाइजीन मेंटेन करने के लिए सफाई और नहाना जरूरी हैं। हालांकि, इस ठिठुरने वाली ठंड में इससे बचा जा सकता है। आप बच्चे को एक या दो दिन छोड़ कर गर्म पानी से नहला सकते हैं। जबकि अन्य दिनों में सिर्फ एक गीला तौलिया से बच्चे के शरीर को पोंछ लें और कपड़े बदलें। इससे बीमारी का खतरा कम होगा और स्किन की नमी भी ठीक रहेगी।

दिन में दो बार मालिश करें

ठंड में रूखी त्वचा काफी कॉमन है। हवा में नमी के कारण नन्हें बच्चों की भी त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाती हैं। नमी बनाए रखने के लिए आपको सर्दियों में बच्चे की मालिश करें। इसे आप दो समय पर भी कर सकते हैं। तेल शरीर के सबसे गहरे ऊतकों में अवशोषित हो जाता है और उन्हें मॉइस्चराइज रखता है। इसी के साथ तेल लगाने से बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होती हैं।



कपड़ों की करें लेयरिंग

नन्हे बच्चों को हमेशा लेयररिंग में कपड़े पहनाएं। इससे आपको तापमान में बदलाव के अनुसार उन्हें गर्म रखने में मदद मिलेगी। टोपी, जैकेट और गर्म जूते बच्चों के लिए हैं जरूरी। शिशुओं के सिर को ढंकना न भूलें।

