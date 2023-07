क्या आपका बच्चा भी डालता है मुंह में उंगली? जानें क्या है इसके पीछे छिपी वजह

ऐप पर पढ़ें

Parenting Tips To Know Why Kids Put Their Fingers In Mouth: आपने अक्सर छोटे बच्चों को अपने मुंह में उंगली डालते हुए देखा होगा। पर क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हालांकि बच्चों का मुंह में अंगुली लेना एक सामान्य बात होती है। बावजूद इसके ऐसा करने से बच्चे आसानी से बैक्‍टीरिया और कीटाणु के सम्‍पर्क में आ जाते हैं। जिससे उन्हें पेट से जुड़ी कई समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में अपने बच्चे को सेहतमंद बनाए रखने के लिए सबसे पहले उनकी इस आदत के पीछे छिपे कारणों को जानना जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर क्यों छोटे बच्चे मुंह में उंगली डालते हैं।

इस वजह से मुंह में उंगली डालते हैं बच्चे-

दांत निकलना-

ज्‍यादातर बच्चे अपने मुंह में उंगली तब डालते हैं जब उनके दांत निकल रहे होते हैं। बच्चों के दांत निकलते समय उनके मसूड़ों में खुजली होने लगती है। ऐसे में अंगुली मुंह में लेने से मसूड़ों पर दबाव पड़ता है जिससे बच्चे को राहत मिलती है। यही वजह है कि बच्चे मुंह में उंगली डालना शुरू कर देते हैं।

भूख लगना-

बच्चे अक्सर भूख लगने पर भी अपने मुंह में अंगुली डाल लेते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा लगातार कर रहा है तो समझ जाएं उसे भूख लगी हुई है।

नींद आने पर-

बच्चे सोने से पहले अक्सर अपने मुंह में उंगली डालने लगते हैं। ऐसा करने से उन्हें आराम मिलता है और वो अच्छी नींद ले पाते हैं।