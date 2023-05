बच्चे को ओवरफीड करवाने से फायदा नहीं होता है नुकसान, बेबी का भर गया है पेट ऐसे लगाएं पता

ऐप पर पढ़ें

Tips To Know You Are Over Feeding Baby: बच्चे बेहद नाजुक होते हैं। बच्चों की परवरिश करते समय पेरेंट्स की थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी सेहत पर सीधा असर डाल सकती है। अक्सर देखा जाता है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते या दूध पिलाते समय उन्हें ओवरफीड करने लगते हैं। ऐसे पेरेंट्स का मानना होता है कि बच्चे ज्यादा खाने से स्वस्थ रहते हैं और उनका विकास भी अच्छा होता है। अगर आपका भी यही मानना है तो आपको बता दें कि बच्चे को ओवरफीड करवाने से उसे फायदे नहीं बल्कि नुकसान होता है। इसके बाद माता-पिता को जो दूसरा सवाल परेशान करता है वो यह है कि आखिर कैसे पता करें कि आपके बेबी का पेट भर गया है। आइए जनाते हैं पेरेंटिग से जुड़े आपके इन सवालों के क्या हैं सही जवाब।



ओवरफीड करने के नुकसान-

उल्टी करना-

बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने पर वो कई बार भोजन को जल्दी-जल्दी निगलना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से उसे कई बार उल्टी की समस्या हो सकती है।

मोटापा-

जिन बच्चों को घर में ओवर फीड करवाया जाता है, उनमें मोटापा बढ़ने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। बता दें, जरूरत से ज्यादा खाना खाने पर खाना बच्चे के शरीर में फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है।

गैस की समस्या-

बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने पर उसके पेट में गैस बनने की दिक्कत हो सकती है।

ओवरफीडिंग के संकेत-

बच्चे के ओवर फीड करने पर ये संकेत नजर आने लगते हैं।

-गैस बनना

-डकार आना

-दूध पीने के बाद उल्टी होना

-दूध पीने के बाद चिड़चिड़ापन

-बार-बार थूकना

ओवरफीडिंग करवाने से ऐसे बचें-

बच्चा पेट भरने पर कुछ इस तरह के संकेत देता है, जिसे पहचानकर आप उसे ओवरफीडिंग करने से बचा सकती हैं। जैसे-

- पेट भरने पर बच्चा बोतल या ब्रेस्ट को दूर धकेलना शुरू कर देता है।

-बोतल या ब्रेस्ट से मुंह फेरना।

-दूध को मुंह से बाहर निकालना।

-फीडिंग के दौरान सो जाना।

-ब्रेस्ट फीडिंग न करना।

-ध्यान रखें, बच्चे को फीड करवाने के बाद उसे डकार अवश्य दिलवाएं।