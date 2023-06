छोटे बच्चों को एसी या कूलर में सुलाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पछताना पड़ेगा

ऐप पर पढ़ें

Tips To Use The Air Coolers and AC's For Newborns: गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आपके न्‍यूबोर्न बेबी की पहली गर्मी है तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। बता दें, छोटे बच्‍चों को बड़े लोगों से ज्‍यादा गर्मी लगती है। ऐसे में नवजात शिशु को गर्मी से बचाने के लिए अगर आप उसे एसी या कूलर में सुला रही हैं तो भूलकर भी इन गलतियों को न करें। आइए जानते हैं बच्‍चों को एसी में सुलाते समय कौन सी 5 गलतियां हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए।

कमरे के तापमान का रखें ध्यान-

बच्‍चें को पहली बार एसी में सुलाते समय एसी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहिए। ध्यान रखें, नवजात जिस कमरे में सो रहा है, उस कमरे का तापमान बहुत अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए।

क्‍या पहनाएं-

अगर आपका बेबी एक महीने से भी कम उम्र का है तो उसे एसी में सुलाने से पहले अच्‍छी तरह कवर कर लें। उसके लिए एक पतला-सा स्‍वैटर और सिर पर कैप और जुराब जरूर पहनाएं। लेकिन अगर आपका बच्‍चा एक महीने से बड़ा है तो आपको उसे इतना कवर करने की जरुरत नहीं हैं।

बंद-खोल करते रहें एसी-

बच्चे को एसी रूम से दूसरे कमरे में शिफ्ट करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि ऐसा तुरंत न करें। ऐसा करने से पहले एसी बंद करके बच्‍चे की बॉडी को रूम टेंपरेचर पर आने दें। उसके बाद ही उसे एसी वाले कमरे से बाहर ले जाएं। बच्चे को हर समय ऐसी में न रखें, बीच-बीच में इसे बंद भी करते रहें। बच्‍चे को ज्‍यादा देर तक ठंडे तापमान में रखने से उसका बॉडी टेंपरेचर लो होने का खतरा बना रहता है, जिससे उसकी सेहत खराब हो सकती है।

एसी की सीधी हवा न लगने दें-

बच्चे को एसी में सुलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि उसे एसी की सीधी हवा न लगे। ऐसा होने पर बच्‍चे को बुखार या सर्दी होने का खतरा बना रहता है। बच्चे को एसी में सुलाते समय उस पर हल्‍की चादर डाल दें। बच्चे को ठंड से बचाने का यह मतलब नहीं है कि आप उस पर भारी कंबल या रजाई डाल दें। ध्यान रखें बच्‍चे को आपसे बस एक लेयर ज्‍यादा चाहिए होती है।

डॉक्‍टर की राय-

अगर आपका बच्‍चा प्री-मैच्‍योर है, तो उसे एसी में सुलाने से पहले उसके डॉक्‍टर की राय जरुर लें। इसके अलावा शिशु को एसी में सुलाने से पहले उसकी नाजुक त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए उस पर मॉइश्चराइज जरूर लगाएं।