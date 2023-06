नवजात शिशु की बॉडी से अनचाहे बाल हटाने के लिए अपनाएं ये नेचुरल तरीके

ऐप पर पढ़ें

Remedies to get rid of unwanted hair from baby skin: हर नवजात शिशु जन्म के साथ शरीर पर कुछ बाल लेकर पैदा होता है। कुछ शिशुओं के शरीर पर बाल बहुत अधिक होते हैं तो कुछ बच्चे कम बालों के साथ भी पैदा होते हैं। हालांकि,शिशु के शरीर पर बालों का होना सामान्य बात है। बच्चों के शरीर पर इन बालों का कम या ज्यादा होना उनके जीन पर निर्भर करता है। लेकिन नवजात शिशु के शरीर पर अगर बाल बहुत ज्यादा होते हैं तो यह बात कई बार उसके पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। आप भी अगर इसी समस्या से परेशान हैं तो बिना किसी दर्द और परेशानी के इन देसी नुस्खों की मदद से अपनी टेंशन को दूर कीजिए।

नवजात शिशु के शरीर से इस तरह हटाएं अनचाहे बाल-

गेंहू का आटे-

छोटे बच्चों के शरीर से बाल हटाने के लिए अक्सर दादी-नानी गेंहू के आटे का इस्तेमाल करती आती हैं। इस उपाय को करने के लिए गेहूं का आटा नवजात के शरीर के उन हिस्सों पर रगडे, जहां बाल अधिक नजर आ रहे हों। इस उपाय का नियमित इस्तेमाल प्राकृतिक रूप से बाल हटाने में मदद करता है। इस नुस्खे को आजमाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में हल्दी पाउडर और बादाम के तेल को मिलाकर पानी की मदद से उसका नरम आटा गूंध लें। अब इस आटे को नवजात के शरीर के उन हिस्सों पर रगड़ें जहां बाल बहुत अधिक हों। जैसे-जैसे आप आटे को मसलते हुए शरीर पर रगड़ेंगे शिशु की त्वचा से बाल भी आसानी से निकलने लगेंगे।

उबटन-

उबटन का इस्तेमाल करके आप शिशु के शरीर से बाल आसानी से हटा सकते हैं। उबटन बनाने के लिए बेसन, हल्दी पाउडर और दूध या दही को एक साथ मिलाकर उससे पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को बच्चे के शरीर पर लगाएं। यह उबटन न सिर्फ नवजात शिशु के शरीर से अतिरिक्त बाल हटाता है, बल्कि उसे मॉइस्चराइज भी करता है। जिससे उसकी त्वचा कोमल बनी रहती है।