बच्चे के गले में फंस जाए सिक्का तो तुरंत करें ये उपाय

Tips to save a child if he swallows a coin: छोटे बच्चे अक्सर बेहद शरारती होते हैं। वो कोई भी रंग-बिरंगी चीज देखते ही सबसे पहले उसे अपने मुंह में डालकर पहचानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उनका सेंसर उनकी जीभ और उंगलियां ही होती हैं इसलिए जन्म के बाद तीन साल का बच्चा, ऐसी कोई भी चीज जिसे वह पकड का उठा सकता है, मुंह में डालता है। हालांकि यह एक सामान्य क्रिया है पर कई बार बच्चे इन चीजों को मुंह में लेकर निगल भी जाते हैं। इन चीजों में सिक्के और प्लास्टिक सबसे फेमस हैं।

सिक्का निगलना क्यों है खतरनाक-

समय रहते अगर बच्चे के गले में फंसा सिक्का नहीं निकाला गया तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये सिक्के बच्चों के फूड पाइप में फंसते हैं जो थोड़ी देर तक रुक सकते हैं लेकिन अगर ये सिक्का बच्चे की श्वसन नली में अटक जाए तो तुरंत उपचार करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में माता-पिता को धैर्य से काम लेना चाहिए और निगली हुई वस्तु को बाहर लाने के लिए इन टिप्स को आजमाना चाहिए।

बच्चे के गले में फंसा सिक्का निकालने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

-बच्चे के गले में फंसा सिक्का निकालने के लिए सबसे पहले बच्चे को आगे की तरफ झुकाएं। अब सीने को एक हाथ से दबाएं और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर 5 से 6 बार थपकी दें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। इससे उसके सीने में कफ बनेगा और निगला हुआ सिक्का बाहर आ जाएगा।

-गले में सिक्का फंसने पर बच्चे के पेट के ऊपरी भाग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ें और झटके से दबाव डालते रहें। इससे सीने की सांस नीचे नहीं जाने पर ऊपर जाएगी और सिक्का बाहर निकल जाएगा।

-गले में सिक्का फंसने पर तेज खांसी होती है। ऐसे में बच्चे को तब तक खांसने के लिए बोलें जब तक की कफ न बन जाएं। कफ के साथ निगली हुई वस्तु भी बाहर आ जाएगी।

-इस स्थिति में अगर बच्चे को छींक आना भी बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि छींक आने से श्वास नली में अटकी चीज बाहर आ जाती है।

-अगर आपका बच्चा आपकी बातें समझने योग्य है तो उसे खांसने को कहें। जब तक कफ ना बन जाए तब तक वह ऐसा करता रहे क्योंकि कफ के साथ श्वास नली में फंसी चीज बाहर आ सकती है।

-अगर सिक्का नहीं निकल पा रहा हो और बच्चा नीला पड़ने लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।