कमरा फैलाकर रखता है बच्चा, हर चीज रखेगा सही जगह पर बस अपनाने होंगे ये टिप्स

How to Get Your Kids to Clean Their Rooms: सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जीवन में सफल व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए बच्चों का जीवन में व्यवस्थित रहना बेहद जरूरी होता है। जिसकी शुरूआत आप उनके बचपन से ही कर सकते हैं। लेकिन अक्सर माता-पिता की अपने बच्चों से ये शिकायत रहती है कि वो न सिर्फ अपना कमरा बल्कि अपनी चीजें भी पूरे घर में फैलाकर रखते हैं। जिन्हें समेटते-समेटते उनका पूरा दिन निकल जाता है। अगर आपका भी यही अनुभव है तो आइए जानते हैं वो टिप्स, जिनकी मदद से न सिर्फ आपका बच्चा अपना कमरा साफ रखेगा बल्कि अपनी रूम क्लीनिंग को एन्जॉय भी करेगा।

अगर आपके दो बच्चे हैं और दोनों ही अपना कमरा गंदा और फैलाकर रखते हैं तो, उनके बीच कमरा साफ रखने की प्रतियोगिता रख दें। आपके ऐसा करने से बच्चे खुद को दूसरे बच्चे से बेहतर दिखाने के चक्कर में खुशी-खुशी अपना कमरा साफ रखेंगे। वहीं अगर आप यह काम किसी एक बच्चे को देते हैं तो वह इससे बचते हुए नजर आता है।

कई बार बच्चे यह सोचकर भी अपना कमरा साफ नहीं करते हैं कि मम्मी तो बाद में कर ही देगी। ऐसे में बच्चों के मन में यह बात साफ कर दें कि अगर उनका कमरा फैला हुआ रहता है और उन्हें कोई चीज समय पर नहीं मिलती तो आप उनकी मदद नहीं करेंगी। इस परेशानी से बचने के लिए उन्हें खुद ही अपनी हर चीज सही जगह पर रखनी होगी।

अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे जीवन में साफ-सफाई का महत्व समझाने के लिए आप किसी कहानी की मदद ले सकते हैं। जिससे इंप्रेस होकर बच्चा खुद भी व्यवस्थित रहने की कोशिश करता है।

अक्सर बच्चे रूम क्लीनिंग का नाम सुनते ही बोर होने लगते हैं। ऐसे में आप उसके इस टास्क को इंटरस्टिंग बनाने के लिए उनके साथ मिलकर क्लीनिंग करें। ऐसा करते हुए आप बच्चों के साथ कुछ मजेदार खेल भी खेल सकते हैं।

बच्चों को कोई भी अच्छा काम करते रहने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बच्चा अपने कमरे को सही तरह अरेंज करके रखता है, तो आप उसे मोटीवेट करने के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड जैसे कहीं घुमाने ले जाएं या फिर उसकी पसंदीदा चीज जरूर लेकर दें।