चाहते हैं बच्चा माने आपकी हर बात तो अपनाएं ये आसान पेरेंटिंग टिप्स

Tips to make your child smart and obedient: आपने अक्सर कई माता-पिता को अपने बच्चों को लेकर यह शिकायत करते हुए सुना होगा कि उम्र बढ़ने के साथ उनके बच्चे मनमानी करने के साथ बड़ों का कहना भी नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं बच्चों की नाक पर हर समय गुस्सा और पेरेंट्स के लिए शिकायत बनी रहती है। अगर आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है तो टेंशन छोड़ बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स। ये टिप्स फॉलो करने के बाद बच्चा न सिर्फ बड़ों की बात मानेगा बल्कि उनकी इज्जत भी करने लगेगा।

बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के तरीके-

शांति से समझाएं बात-

अगर आप बच्चे को कोई बात समझाना चाहते हैं तो उस पर गुस्सा करने की जगह उसे शांति और प्यार से बात समझाने की कोशिश करें। बच्चे पर गुस्सा करने से वो और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा।

इज्जत देना भी सीखें-

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी या अपने से बड़े लोगों की इज्जत करें तो पहले खुद उसके साथ प्यार और इज्जत से बात करें। बच्चा वही सीखता और करता है जो अपने घर या आसपास होते हुए देखता है। आप जो अपने बच्चों को सीखाना चाहते हैं, पहले उसे खुद पर आजमाकर देखें।

नियम बनाएं-

बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नियम बनाएं, जिसे बच्चे को बताएं कि उसे इन नियमों को मनाना जरूरी है। ऐसा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि नियम न तो ज्यादा नर्म हों और न ही ज्यादा सख्त, कि बच्चे जब मन करेंगे तब इन नियमों को तोड़ दें।

इनाम दें-

बच्चा अगर एक ही बार में आपकी सारी बातें मान रहा है तो उसे इनाम देना न भूलें। आपके ऐसा करने से बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन ऐसा करते हुए इस बात का भी ध्यान रखें, कि इसे बच्चे की आदत ना बनाने दें।