दोस्त बनाने से कतराता है आपका बच्चा तो अपनाएं ये टिप्स, आत्मविश्वास बढ़ाने में मिलेगी मदद

Tips to help your child to make friends: अगर आपका बच्चा नए दोस्त बनाना पसंद नहीं करता है और ऐसा करने से बार-बार बचता रहता है तो ये खबर आपकी परेशानी दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। किसी बच्चे का कोई दोस्त न होना वाकई एक समस्या है, जो उसकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। अगर आपका बच्चा भी नए दोस्त बनाने से कतराता है तो ये टिप्स अपनाकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ नए दोस्त बनाने में उसकी मदद करें।

सोशन एंग्‍जायटी करें दूर-

पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों में लोगों से बात करने पर महसूस होने वाली हिचक या डर के कारण को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बच्‍चों की मुश्किलों को सुलझाने की क्षमता में भी सुधार करने की कोशिश करें। ऐसा करते समय उनके ऊपर नए दोस्‍त बनाने या लोगों से घुलने-मिलने के लिए जबरदस्‍ती न करें। उन्‍हें उनकी हिचक दूर करने के लिए थोड़ा समय दें।

भावनाओं को व्‍यक्‍त करना सिखाएं-

जरूरी नहीं हर बच्चा अपने स्वभाव से बेहद एक्टिव हो और वोअपने मन की बात खुलकर दूसरो के साथ शेयर कर पाए। ऐसे में अपने इमोशंस और बातें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उसे दोस्त बनाना सिखाएं। ऐसा करते समय अपने बच्चे को बात शुरू करने के टिप्‍स और ट्रिक्‍स भी दें।

फन एक्टिविटीज-

एक्टिविटीज के दौरान बच्चे आसानी से एक-दूसरे के साथ घुल-मिल जाते हैं। बच्‍चों के लिए फन एक्टिविटीज रखें। उसमें प्रतियोगिता की जगह सहयोग करना सिखाएं। इससे आपके बच्चे के साथ बाकी बच्चे भी सोशल स्किल्‍स सीख पाएंगे। अगर आपके बच्चे को बहुत जल्‍दी गुस्‍सा आता है तो उसे इस आदत को कंट्रोल करना सिखाएं।

चीजों को शेयर करना सिखाएं-

बच्चों को समझाएं कि चीजों को दोस्तों के साथ शेयर करने से वो नए दोस्त बना सकता है। वो अपने जिस क्लासमेट से दोस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी रबर, पेंसिल और खाना शेयर करें।