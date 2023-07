छोटी-छोटी बातों पर चिढ़कर गुस्सा करने लगता है बच्चा तो ये टिप्स आएंगे बेहद काम

ऐप पर पढ़ें

Ways to Help a Child Cope With Anger: बच्चे अक्सर छोटी-छोटी बात पर जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी किसी दूसरी बात पर नाराज होकर गुस्सा या रोने भी लगते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे से यह शिकायत रहती है कि वो छोटी-छोटी बातों पर नाराज होकर गुस्सा करने लगता है या रोने लगता है तो उसे डांटने या पीटने की जगह कंफर्ट फील करना जरूरी है, ताकि वो अपनी भावनाओं को आसानी से आपके साथ शेयर कर सके। आइए जानते हैं बच्चे के गुस्सा करने पर उसे डील करने के लिए अपनाने होंगे क्या टिप्स।

बच्चे का गुस्सा शांत करने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

गुस्से का कारण जानें-

बच्चे के गुस्से को कम करने के लिए सबसे पहले उसके पीछे छिपे कारण को जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स इस बात का पता लगाएं कि उनके बच्चे के गुस्से का असल कारण क्या है। ऐसा करके पेरेंट्स आसानी से बच्चे के गुस्से को शांत कर सकते हैं।

कलरिंग बुक-

अगर आपका बच्चा किसी वजह से आपसे नाराज है तो उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए उसे एक कलरिंग बुक गिफ्ट कर दें। कलरिंग करने से बच्चे का दिमाग शांत करने के साथ उसका ध्यान उस बात से भटकाने में भी मदद मिलेगी।

मीठा खाने को दें-

गुस्सैल बच्चों को शांत करने के लिए अक्सर उन्हें मीठा खिलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपका बच्चा भी ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसे शांत करने के लिए उसे कुछ मीठा खाने के लिए दें। अमेरिका की ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय की स्टडी के मुताबिक एक निश्चित मात्रा में मीठे का सेवन करने से दिमाग शांत रहता है।

उल्टी गिनती करना बताएं-

आपका बच्चा जब कभी गुस्से में हो तो उसे डील करने के लिए उसे कुछ गुस्सा कंट्रोल करने वाले टिप्स सिखाएं। इन टिप्स में उल्टी गिनती करना, लंबी गहरी सांस लेना, जैसे तरीके शामिल करें। हाल ही में छपे एक रिसर्च पेपर की मानें तो गुस्सा आने पर 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग गुस्से को नियंत्रित कर सकती है।

बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें-

अध्ययन बताते हैं कि बच्चे के अच्छे कामों पर अगर पेरेंट्स उसकी प्रशंसा कर दें, तो बच्चे के मन और व्यवाहर से गुस्से जैसी कई नकारात्मक भावनाएं कम हो सकती हैं।