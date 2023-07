छोटी उम्र से ही बच्चों में 'Self Care Skill' पैदा करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips To Develop Self Care Skill In Kids: एक समझदार बच्चा वही कहलाता है, जो छोटी उम्र से ही अपना और अपनी चीजों का ध्यान खुद रखता हो। सेल्फ केयर की ये हैबिट हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन करने के साथ बच्चे को भी तनाव से दूर रखने का काम करती है। आमतौर पर बच्चों में सेल्फ केयर की ये हैबिट्स डेवलप करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। ताकि वो बचपन से ही अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने की नींव रख सके। लेकिन भारत में अधिकतर पेरेंट्स लंबे समय तक बच्चों में सेल्फ केयर हैबिट्स के डेवलप करने पर विचार नहीं करते हैं। अगर इस खबर को पढ़ने के बाद आप भी अपने बच्चे में कम उम्र में ही सेल्फ केयर हैबिट्स डेवलप करने की सोच रहे हैं तो अपनाएं ये आसान टिप्स।

बेसिक्स के साथ करें शुरू -

बच्चे में सेल्फ केयर हैबिट्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसे छोटी-छोटी चीजों को खुद करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए-उसे खुद नहाने के लिए कहें, दांत ब्रश करने के लिए कहें, भोजन खुद से करने के लिए कहें, खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए कहें।

स्क्रीन से दें ब्रेक-

बच्चे के माइंड को अच्छी तरह डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसका ध्यान स्क्रीन से हटाने में उसकी मदद करें। बच्चों को उनके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए योग, ध्यान जैसी एक्टिविटीज में डालें। यह बच्चों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं।

किताबों की लें मदद-

अगर आपके बच्चे को कहानी या किताबें पढ़ने में मजा आता है तो आप अपने परिवार और दोस्तों से अनुरोध करें कि वह बच्चे के जन्मदिन या अन्य किसी अवसर पर खिलौनों की जगह सेल्फ केयर से जुड़ी किताबें ही गिफ्ट में दें। आप अपने बच्चे के साथ इन किताबों को पढ़कर उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। ताकि उनमें सेल्फ केयर हैबिट्स विकसित हो सके।

एक्टिविटी-

बच्‍चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसका किसी एक्टिविटी में होना बेहद जरूरी होता है। माता-पिता को बच्‍चों में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए बच्चे को उसकी पसंदीदा एक्टिविटी में डालें। जिससे वो किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि में भाग ले सके। उसे इस काम के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहें।