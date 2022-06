Baby Girl Names Meaning Princess: बेटी के लिए चाहते हैं राजकुमारी वाली रॉयल लाइफ तो ये खूबसूरत नेम लिस्ट आएगी काम

Most Beautiful Princess Names For Your Baby Girl: माता-पिता अमीर हों या गरीब, उनके लिए उनकी लाड़ली हमेशा किसी राजकुमारी से कम नहीं होती है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को जीवन के सारे सुख और खुशियां मिलें। उसके लिए वो हमेशा ईश्वर से अपनी बेटी के लिए राजकुमारी जैसे जीवन की कामना करते रहते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी के लिए रॉयल लाइफ का सपना देखते हैं तो उसके लिए कोई यूनीक और मॉडर्न नाम ढूंढ रहे हैं तो ये खूबसरत नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है, जिसका मतलब है राजकुमारी।

बेटियों के लिए यूनीक और मॉडर्न नेम लिस्ट, जिनका मतलब है राजकुमारी-

कायरा-

कायरा नाम का मतलब होता है राजकुमारी, सूरज की तरह, महान, शासक और देवी की तरह सुंदर।

कैमिला-

कैमिला रोमन लैटिन फीमेल नाम है । पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह एक योद्धा युवती का नाम था। इस लोकप्रिय नाम का अर्थ है राजकुमारी योद्धा होता है।

रेजिना-

इस नाम का प्रयोग रानी जैसी महिला के लिए किया जाता है।

परी-

अपनी बेटी को आप ये नाम भी दे सकते हैं। परी नाम का मतलब होता है देवदूत, रानी, धर्मार्थ और राजकुमारी।

सोहा-

सोहा नाम का मतलब होता है सूर्योदय, एक सितारा, राजकुमारी, कीमती आभूषण और विजेता।

संबंधित खबरें

ऊर्वी-

ये नाम बहुत यूनीक है। ऊर्वी नाम का मतलब होता है राजकुमारी और पृथ्‍वी।

आर्या-

आर्या नाम का मतलब होता है कीमती, राजकुमारी, देवी पार्वती, मां दुर्गा और दयालु स्‍त्री।

सरना-

सरना नाम का मूल हिब्रू है। यह नाम सारा और अन्ना का संयोजन है, जिसका अर्थ है "राजकुमारी" और "भगवान ने कृपा की है"।

साइना-

ये नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है। साइना नाम का मतलब होता है राजकुमारी, साईं का प्रतिबिंब और आकर्षक राजकुमारी।

अमायरा-

बेटी के लिए ये नाम बहुत यूनीक और मॉडर्न है। अमायरा नाम का अर्थ होता है राजकुमारी, सुंदर और रूपवती।