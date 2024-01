ये 5 संकेत करते हैं इशारा आपके बच्चे को चाहिए आपकी एक्स्ट्रा अटेंशन

ऐप पर पढ़ें

Signs your kid needs more attention: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का समय मुश्किल से ही मिल पाता है। जिसकी वजह से बच्चों के स्वभाव में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे ही एक परिवर्तन में उनका अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड भी शामिल होता है। जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स से अटेंशन पाने के लिए कई तरह के अजीबो-गरीब तरीके अपनाने लगते हैं। हालांकि बावजूद इसके जब उन्हें माता-पिता से अटेंशन नहीं मिलती तो बच्चों के स्वभाव में कई तरह के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ संकेतों के बारे में जो बताते हैं आपके बच्चे को है आपकी अटेंशन की जरूरत।

भाई-बहन से जलन- अगर परिवार के एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा अटेंशन मिलती हो तो अक्सर पहले बच्चे के मन में दूसरे बच्चे के लिए जलन की भावना पैदा होने लगती है। अपने भाई बहन से मन में जलन होने के कारण वह उससे लगातार झगड़ा करता रहता है, यह भी एक संकेत है कि बच्चे को आपकी अटेंशन की जरूरत है।

गुस्से में चीजों के फेंकना- अटेंशन ना मिलने पर बच्चे अक्सर गुस्से में अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जिससे माता-पिता उनकी तरफ देखें। ऐसा ना होने पर वो एग्रेसिव होकर चीजों को इधर-उधर फेंकने लगते हैं। वहीं बच्चों के साथ समय गुजारने वाले पेरेंट्स के बच्चे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं।

गलत शब्दों का इस्तेमाल- पेरेंट्स से बच्चे को अटेंशन ना मिलने पर उसके मन में नकारात्मकता पैदा हो जाती है। जो कई बार उसके शब्दों से भी महसूस हो सकती है। अगर बच्चा कभी आपसे कहे कि 'आई हेट यू' तो हो सकता है आपको सुनकर बुरा लगे या गुस्सा भी आ जाए। लेकिन उसके शब्दों का वास्तविक अर्थ होता है कि वे आपसे जुड़ना चाहता है। वास्तव में उसे आपके प्यार व समय की जरूरत है।

दूर होने पर रोना- बच्चे के अधिक सेंसेटिव होने या फिर उसे आपकी अटेंशन की जरूरत पड़ने पर वह हर समय आपके पास रहने की कोशिश करता है। ऐसा ना होने या फिर आपके पेरेंट्स से दूर होने पर वह रोने लगता है।

ओवररिएक्ट करना- ऐसे बच्चे भी अपनी पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं जो छोटी-छोटी बात पर अक्सर ओवर रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि जरा सी चोट लगने पर वो जोर से चिल्लाएं। बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनके पास आएं और उन्हें अपना समय देते हुए कंफर्ट करें।