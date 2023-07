कहीं आप भी तो नहीं करतीं बच्चे की मालिश करते समय ये 5 गलतियां? सेहत पर पड़ सकती हैं भारी

ऐप पर पढ़ें

Mistakes to avoid while giving oil massage to baby: नवजात शिशु के शारीरिक विकास के लिए दादी-नानी के जमाने से उसे रोजाना तेल मालिश करने का नियम बना हुआ है। आयुर्वेद में भी नवजात शिशु को मालिश करने के कई फायदे बताए गए हैं। एक अच्छी मालिश बच्चे के शारीरिक विकास के साथ-साथ अच्छी नींद और भूख को बढ़ाने का काम करती है। मालिश करने के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शिशु को मालिश करने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या वाकई शिशु को मालिश करने का सही तरीका जानते हैं? आइए जानते हैं बच्चों को मालिश करते समय कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।

बच्चों की मालिश के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां-

-बच्चों को कुछ खिलाने या पिलाने के तुरंत बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। बच्चे की मालिश हमेशा कुछ खाने या पीने के 1 घंटे बाद ही करें।

-बच्चे की मालिश हमेशा उसे पीठ के बल लेटाकर ही करें।

-बच्चे की मालिश नहाने के तुरंत बाद और पहले नहीं करनी चाहिए।

-बच्चे की मालिश करने के लिए एक तय समय रखें। आपके बच्चे को मालिश करने का पूरा फायदा तभी मिलेगा। ऐसा करने से बच्चे के सोने-जागने और खाने-पीने का समय भी तय हो जाएगा।

-बच्चे की मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी चाहिए। मालिश की शुरुआत सबसे पहले पैरों से होनी चाहिए। इसके बाद पीठ , पेट या छाती की मालिश करनी चाहिए।