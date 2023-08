जन्म लेते ही 24 घंटे में नहीं रोया नवजात तो होगी बड़ी दिक्कत, हार्ट से है सीधा कनेक्शन

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why do babies cry in the first 24 hours: कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो हंसता-मुस्कुराता हुआ हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी नहीं, आपने भी अपने परिवार में या दोस्तों के यहां किसी नवजात को जन्म के समय हमेशा रोते हुए ही देखा होगा। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? क्या हो अगर कोई नवजता शिशु अपने जन्म के समय न रोए तो? आखिर क्यों डॉक्टर बच्चे के जन्म लेने के 24 घंटों के भीतर उसका रोना अच्छा मानते हैं? आइए जानते हैं इन सब सवालों के पीछे की वजह।

जन्म के समय क्यों है शिशु का रोना जरूरी?

जन्म के समय शिशु का रोना उसके जीवन का संकेत माना जाता है। शिशु के रोने से पता चलता है कि उसका दिल और फेफड़े अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जोर-जोर से रोने वाला बच्चा संकेत देता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ्य है। वहीं अगर कोई नवजात बहुत हल्की आवाज में रोता है तो इस बात की तरफ इशारा होता है कि उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है।

बच्चें का कितना रोना सामान्य बात-

एक स्वस्थ्य बच्चे को एक दिन या 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटे रोना ही चाहिए। लेकिन बच्चा अगर 4 घंटे से ज्यादा रो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हालांकि शिशु जैसे-जैसे बड़ा होता है उसके रोने का समय भी कम हो जाता है।