आपका बच्चा भी उतारता है बड़ों की नकल? इस तरह सुधारें बुरी आदत

Tips For child to stop mimicking others: आपने अपने आसपास या फिर घर में ही कई बार छोटे बच्चों को अपने से बड़ों की नकल उतारते हुए देखा होगा। बच्चों की ये शरारत देखने में तो अच्छी लग सकती है लेकिन ये उनके गलत व्यवहार की निशानी होती है। जिसे समय रहते न रोकने पर ये उनकी आदत में शुमार हो जाती है। अगर आपके घर में भी आपका बच्चा अपने दादा, दादी या बुआ, चाचा की नकल करता है तो उसे इग्नोर करने की जगह ये टिप्स अपनाकर ऐसा करने से रोकें।

बच्चों की नकल करने की आदत को छुड़ाने के टिप्स-

बड़ों पर लगाएं रोक-

छोटे बच्चे अक्सर वही सीखते और करते हैं जो घर में अपनो से बड़ों को करते हुए देखते हैं। ऐसे में बच्चे को कुछ समझाने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों को समझाएं की बच्चों के सामने कोई भी गलत बात न करें। बच्चों के सामने हर समय अच्छी बातें करें। ताकि बच्चा गलत चीजों की जगह अच्छी बातें सीखें।

बच्चों से पूछें सवाल-

बच्चे को कुछ भी गलत बोलते या करते हुए देखने पर सबसे पहले उससे पूछें की उसने यह बात कहां सुनी है। ऐसा करने से आपको इस बात का पता भी चल जाएगा कि आपका बच्चा किसके साथ आजकल ज्यादा रह रहा है और आप समय रहते अपने बच्चे को गलत प्रभाव से बचा सकेंगे।

डांटना है जरूरी-

अगर आपके बार-बार समझाने और मना करने के बाद भी बच्चा इस आदत को दोहराता रहता है तो जरूरत पड़ने पर उसके साथ सख्ती से पेश आएं। लेकिन उसकी इस गलत आदत को बिल्कुल इग्नोर ना करें।

बच्चों के साथ समय बिताएं-

आजकल माता-पिता दोनों वर्किंग होने की वजह से अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से वो गलत संगत में पड़कर गलत आदतें सीखने लगते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालें। ताकि आप उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकें।