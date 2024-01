सर्दी-खांसी से बेहाल है बच्चा तो तुरंत राहत देंगी ये आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां, जानें फायदे और बनाने का तरीका

ऐप पर पढ़ें

Jaggery Ginger Balls Remedy To Cure Cold And Cough In Kids: बदलते मौसम का सबसे पहला असर कमजोर इम्यूनिटी होने की वजह से छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ता है। बढ़ती ठंड की वजह से बच्चों में सर्दी-जुकाम और इनफेक्शन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। बच्चे अगर छोटे हों तो यह समस्या पेरेंट्स के लिए ज्यादा टेंशन की वजह बनने लगती है।अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स में से हैं, जो बच्चे की कमजोर इम्यूनिटी की वजह से अक्सर उसकी सर्दी-जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपकी मुश्किल का हल बच्चों के डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दिया है। डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां बनाने के तरीके से लेकर उससे बच्चे को मिलने वाले फायदे तक पेरेंट्स के साथ शेयर किए हैं।

आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां बनाने के लिए सामग्री-

-2 चम्मच गुड़

-1 चम्मच अदरक का पाउडर

-1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

-1 चम्मच पिघला हुआ घी

आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां बनाने का तरीका-

आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गुड़,अदरक पाउडर,हल्दी पाउडर,पिघला हुआ घी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लें। आपकी टेस्टी और हेल्दी आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां बनकर तैयार हैं।

आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां खाने का तरीका-

-बच्चे को ठंड से बचाने के लिए आप इन गोलियों को अपने एक साल से बड़े बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं।

-अगर आपका बच्चा 15 महीने से बड़ा है और सर्दी-जुकाम से परेशान है तो आप उसे ये गोलियां दिन में दो बार भी दे सकते हैं।

-अगर आपका बच्चा सर्दी-जुकाम से परेशान है तो आप उसे यह एक गोली सुबह खाली पेट और एक गोली रात को सोने से पहले खाने के लिए दे सकते हैं। ू

आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां खाने के फायदे-

-आयुर्वेदिक सौंठ गुड़ की गोलियां खाने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत बनती है।

-सौंठ गुड़ की गोलियां खाने से बच्चे को सर्दी-जुकाम में भी आराम मिलता है।

-सौंठ गुड़ की गोलियों का सेवन करने से सर्दियों में शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद मिलती है।

-सौंठ गुड़ की गोलियां ठंड की वजह से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करती है।