बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देते समय ध्यान रखें ये बातें, 3 दिन में एक्सपर्ट हो जाएगा बच्चा

Tips to give toilet training to the kids: माता-पिता के लिए अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना कोई आसान काम नहीं है। बच्‍चे जैसे-जैसे बड़े होते रहते हैं, पेरेंट्स की जिम्‍मेदारियां भी बच्चों के प्रति उतनी ही तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसी ही एक जिम्मेदारी में शामिल है बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना। बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देते समय अक्सर कई पेरेंट्स परेशान होकर बच्चे को डांटने या पनिश करने लग जाते हैं। बावजूद इसके बच्चा माता-पिता की बात अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। अगर आप भी आजकल अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ही पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए तो इन बातों पर ध्यान दें।

बच्चे को ऐसे दें पॉटी ट्रेनिंग-

-बच्‍चे को रोजाना एक ही समय पर पॉटी करने की आदत डालें। ऐसा करने के लिए उसे हर एक घंटे में 10 मिनट के लिए टॉयलेट सीट पर बैठाएं। ऐसा करने से बच्चे का एक समय निश्चित होना शुरू हो जाएगा।

-बच्चे के सुबह उठते ही उसका डायपर हटा दें और शरीर के निचले हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं पहनाएं।

-इसके बाद बच्चे को वॉशरूम में जाने के लिए कहें। उसे समझाएं कि सूसू और पॉटी आने पर उसे कैसा बिहेव करना है।

-बच्चे को पॉटी चेयर पर बैठना सिखाएं। साथ ही उसे यह भी सिखाएं कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है।

-बच्चे को अपनी निक्कर या पैंट खुद उतारना सिखाएं। ऐसा करने से उसके भीतर इस बात की भी समझ पैदा होगी कि उसे कपड़ों में सूसू या पॉटी अब नहीं करनी है। बावजूद इसके अगर बच्चा कपड़ों में सूसू या पॉटी कर देता है तो उसे डांटने की जगह प्यार से समझाएं कि उसे ये सब वॉशरूम में जाकर करना है।

-बच्चा रात को बिस्तर गीला न करें, इसके लिए उसे रात को ही सोने से पहले सूसू करने की आदत डालें।

-बच्चा जब पॉटी करना सीख जाए तो उससे पूछे कि वो अब खुद को क्लीन करना पसंद करेगा। अगर बच्चा तैयार हो जाता है, तो अपनी देखरेख में उसे सफाई करने दें।

-ये दो चीजें बच्चे को सिखाने के बाद बच्चे को पॉटी के बाद हाथ धुलने की आदत भी सिखाएं।