पढ़ने से कतराता है आपका बच्चा तो अपनाएं ये टिप्स, लगने लगेगा पढ़ाई में मन

ऐप पर पढ़ें

Tips to Make Your Child Interested in Studying: बच्चे छोटे हों या बड़े, माता-पिता हमेशा उन्हें सफलता की राह पर चलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार बच्चों के इसी उज्जवल भविष्य की ख्वाहिश के चलते पेरेंट्स बच्चों पर अनजाने में जरूरत से ज्यादा पढ़ाई का दवाब बनाने लगते हैं। नतीजतन, बच्चों का मन पढ़ाई से हटने के साथ स्वभाव चिढ़चिढ़ा होने लगता है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई से हट रहा है तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

पढ़ाई में मन न लगने के कारण-

-स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

-लर्निंग पावर का कमजोर होना

-घर का माहौल ठीक न होना।

-थकान और नींद पूरी न होना

-कमरे में पर्याप्त रोशनी का न होना।

-वेंटिलेशन का न होना

बच्चों का मन पढाई में लगाने के टिप्स-

-बच्चा अगर पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहा है तो उसे डांटने या मारने की जगह प्यार से समझाने की कोशिश करें। बच्चे को समय देते हुए उसका होमवर्क करवाने में उसकी मदद करें। बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटीवेट करने के लिए उसकी छोटी-छोटी सफलताओं के लिए उसकी सराहना करें।

-अगर किसी वजह से आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो भी उसका मन पढ़ाई से हट सकता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई के दौरान नींद आती रहती है। जबकि बच्चे की नींद पूरी होने पर वो एकाग्रता के साथ पढ़ाई में मन लगा सकता है।

-अच्छा पढ़ने के लिए बच्चे का सेहतमंद बना रहना भी बेहद जरूरी है। व्यायाम करने से बच्चे की एकाग्रता में भी सुधार होता है।

-बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। जिसकी वजह से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऐसे में बच्चों को जंक फूड की जगह हेल्दी फूड खाने की आदत डालें।

-घर का माहौल ठीक न होने पर भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। परिवार के सदस्य अगर प्यार से नहीं रहते हैं और हर समय झगड़ा करते रहते हैं तो उससे बच्चे की दिमागी सेहत प्रभावित हो सकती है। बच्चों के सामने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें।