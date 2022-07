वर्किंग पेरेंट्स बच्चों के लिए ऐसे निकालें समय, नहीं फील होगा कोई खालीपन

Tips for Spending Quality Time With Your Child: घर की जरूरत और परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने के उद्देश्य को मन में रखते हुए आजकल ज्यादातर बच्चों के माता-पिता वर्किंग होना ही पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वो कई बार अपने बच्चों के कोमल मन को पढ़ नहीं पाते हैं। या यूं कहें कि चाहते हुए भी उनके लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से बच्चे को परिवार में रहते हुए भी खालीपन महसूस होने लगता है। बच्चे को लगता है कि उसके माता-पिता उससे प्यार नहीं करते हैं। अगर आप भी वर्किंग पेरेंट्स हैं और काफी बिजी रहते हैं तो अपने कामकाज के साथ बच्चे की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स।

बच्चे को समझाने की कोशिश करें-

अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को अपनी स्थिति के बारे में जरूर समझाएं। उसे बताएं की आपके परिवार के लिए उनका काम करना कितना जरूरी है। इस बात को समझते ही बच्चा कभी भी अकेला फील नहीं करेगा बल्कि आपके करीब आएगा।

समय पर खत्म करें काम-

कई माता-पिता अपने ऑफिस का काम घर पर ले आते हैं। ऐसा करने से उनके परिवार का समय भी ऑफिस के काम को पूरा करने में चला जाता है। कोशिश करें कि आप अपना ऑफिस का काम समय से खत्म करें। ताकि बच्चे के साथ समय बिता सकें, उनकी बातें सुन सकें, दिनभर उन्होंने क्या किया, क्या खाया सबकी जानकारी लें। उनसे उनकी हॉबी के बारे में जानने की कोशिश करें।

बच्चे की हर एक्टिविटी पर दें ध्यान-

वर्किंग पेरेंट अपने कामकाज के साथ बच्चों की एक्टिविटी पर भी जरूर ध्यान दें। अगर आपका बच्चा अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ा या चुपचाप रहने लगा है तो उसके पीछे की वजह पता करने की कोशिश करें। उससे बात करने की कोशिश करें कि कहीं कोई चीज उसे परेशानी तो नहीं कर रही।